Shakira convocó a la Orquesta Filarmónica de Lima para tocar en sus tres conciertos en el Estadio Nacional

Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

La agrupación nacional confirmó que acompañará a la artista en una versión especial de La Pared, tras recibir una invitación directa del equipo de la cantante.

La Orquesta Filarmónica de Lima ha sido invitada a participar en los conciertos que Shakira ofrecerá en el Estadio Nacional, una colaboración que marca un hito para la agrupación peruana.

Los músicos nacionales se unirán a la colombiana para interpretar una versión especial de La Pared, uno de los momentos más emotivos del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Ariadna Ramírez, coordinadora oficial y violinista, destacó la magnitud de esta oportunidad. “Estamos contentos por esta oportunidad y de representar a la Orquesta Filarmónica con Shakira, es importantísimo. Por supuesto que vamos a aceptar este reto”, señaló. 

Por su parte, Joham Rosel Mendoza, gestor cultural y timbalista de la orquesta, recordó que la invitación llegó directamente desde el entorno de la artista: “Lo único que hemos hecho es mantenernos como una orquesta seria y estable; y la invitación vino directamente de Shakira. Esta experiencia ya la han hecho en Bogotá y en otros países, donde también contaron con la filarmónica local”, dijo en Exitosa.

¿Cuándo y dónde son los conciertos de Shakira en Lima 2025?

Los tres conciertos que realizará Shakira en Lima serán el sábado 15, domingo 16 y martes 18 de noviembre. Todos en el mismo recinto: Estadio Nacional.

Posible setlist de canciones de los conciertos de Shakira en Lima

  1. La fuerte
  2. Girl Like Me
  3. Las de la intuición / Estoy Aquí
  4. Empire / Inevitable
  5. Te felicito
  6. TQG
  7. Don’t Bother
  8. Acróstico
  9. Copa Vacía / La bicicleta / La tortura
  10. Hips Don’t Lie
  11. Chantaje
  12. Monotonía
  13. Addicted to you / Loca
  14. Soltera
  15. Cómo dónde y cuándo
  16. Última
  17. Ojos así
  18. Pies descalzos, sueños blancos
  19. Antología
  20. Poem to a horse
  21. Objection
  22. Suerte
  23. Waka Waka (Esto es África) 

Orquesta Filarmónica de Lima Shakira Conciertos

