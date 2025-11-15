Shakira convocó a la Orquesta Filarmónica de Lima para tocar en sus tres conciertos en el Estadio Nacional

La agrupación nacional confirmó que acompañará a la artista en una versión especial de La Pared, tras recibir una invitación directa del equipo de la cantante.

La Orquesta Filarmónica de Lima ha sido invitada a participar en los conciertos que Shakira ofrecerá en el Estadio Nacional, una colaboración que marca un hito para la agrupación peruana.

Los músicos nacionales se unirán a la colombiana para interpretar una versión especial de La Pared, uno de los momentos más emotivos del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Ariadna Ramírez, coordinadora oficial y violinista, destacó la magnitud de esta oportunidad. “Estamos contentos por esta oportunidad y de representar a la Orquesta Filarmónica con Shakira, es importantísimo. Por supuesto que vamos a aceptar este reto”, señaló.

Por su parte, Joham Rosel Mendoza, gestor cultural y timbalista de la orquesta, recordó que la invitación llegó directamente desde el entorno de la artista: “Lo único que hemos hecho es mantenernos como una orquesta seria y estable; y la invitación vino directamente de Shakira. Esta experiencia ya la han hecho en Bogotá y en otros países, donde también contaron con la filarmónica local”, dijo en Exitosa.

¿Cuándo y dónde son los conciertos de Shakira en Lima 2025?

Los tres conciertos que realizará Shakira en Lima serán el sábado 15, domingo 16 y martes 18 de noviembre. Todos en el mismo recinto: Estadio Nacional.

Posible setlist de canciones de los conciertos de Shakira en Lima

La fuerte Girl Like Me Las de la intuición / Estoy Aquí Empire / Inevitable Te felicito TQG Don’t Bother Acróstico Copa Vacía / La bicicleta / La tortura Hips Don’t Lie Chantaje Monotonía Addicted to you / Loca Soltera Cómo dónde y cuándo Última Ojos así Pies descalzos, sueños blancos Antología Poem to a horse Objection Suerte Waka Waka (Esto es África)