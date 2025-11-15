Shakira convocó a la Orquesta Filarmónica de Lima para tocar en sus tres conciertos en el Estadio Nacional

La Orquesta Filarmónica de Lima ha sido invitada a participar en los conciertos que Shakira ofrecerá en el Estadio Nacional, una colaboración que marca un hito para la agrupación peruana.
Los músicos nacionales se unirán a la colombiana para interpretar una versión especial de La Pared, uno de los momentos más emotivos del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
Ariadna Ramírez, coordinadora oficial y violinista, destacó la magnitud de esta oportunidad. “Estamos contentos por esta oportunidad y de representar a la Orquesta Filarmónica con Shakira, es importantísimo. Por supuesto que vamos a aceptar este reto”, señaló.
Por su parte, Joham Rosel Mendoza, gestor cultural y timbalista de la orquesta, recordó que la invitación llegó directamente desde el entorno de la artista: “Lo único que hemos hecho es mantenernos como una orquesta seria y estable; y la invitación vino directamente de Shakira. Esta experiencia ya la han hecho en Bogotá y en otros países, donde también contaron con la filarmónica local”, dijo en Exitosa.
¿Cuándo y dónde son los conciertos de Shakira en Lima 2025?
Los tres conciertos que realizará Shakira en Lima serán el sábado 15, domingo 16 y martes 18 de noviembre. Todos en el mismo recinto: Estadio Nacional.
Posible setlist de canciones de los conciertos de Shakira en Lima
- La fuerte
- Girl Like Me
- Las de la intuición / Estoy Aquí
- Empire / Inevitable
- Te felicito
- TQG
- Don’t Bother
- Acróstico
- Copa Vacía / La bicicleta / La tortura
- Hips Don’t Lie
- Chantaje
- Monotonía
- Addicted to you / Loca
- Soltera
- Cómo dónde y cuándo
- Última
- Ojos así
- Pies descalzos, sueños blancos
- Antología
- Poem to a horse
- Objection
- Suerte
- Waka Waka (Esto es África)