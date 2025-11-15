Shakira ya está en Perú: fanáticos duermen fuera del Estadio Nacional a pocas horas de su concierto

Shakira aterrizó en Lima alrededor de la una de la madrugada de este sábado para ofrecer tres conciertos en Perú. | Fuente: RPP

Shakira ya está en Perú. La colombiana aterrizó en Lima alrededor de la una de la madrugada de este sábado. Sin dar declaraciones a la prensa, la barranquillera se dirigió directamente a un hotel miraflorino, donde se encuentra hospedada.

Desde hace dos días, decenas de fanáticos de la intérprete de Antología se encuentran pernotando en los exteriores de la tribuna occidente del Estadio Nacional a la espera del inicio del primero de los tres shows que ofrecerá en este coloso como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

En diálogo con RPP, uno de sus seguidores, quien se identificó como Alejandro Menéndez, señaló que llegó desde Piura a la capital para no perderse el concierto de la barranquillera. Asimismo, confesó que tuvo que fraccionar en varias cuotas el costo de su entrada para poder asistir.

“Soy fanático de Shakira por mi esposa, pero aprendí a escucharla y me enamoré de Shakira. Me hice fanático, fanático de Shakira. Se ha hecho el esfuerzo para poder venir a asistir acá al concierto. Hoy tengo trabajo, pero el trabajo ya fue, que no me esperen en la oficina. Vale la pena la deuda, la tarjeta [la puse] en 12 cuotas”, indicó.

Otra seguidora de Shakira indicó que está será la segunda vez que ve a la barranquillera en concierto y que espera poder tomarse una foto con ella y tocarla.

“No creo que regrese otra vez [al Perú]. Así que al menos para tener el buen gusto de haberla podido ver de cerca o haberla podido tocar, porque sí nos llegó a tocar. Nos vino a saludar así con la manito y nos pasó a todos en el aeropuerto”, manifestó.

Shakira y sus tres conciertos en Lima tras la cancelación de su show en febrero

Como se recuerda, Shakira tenía programado ofrecer un concierto en Lima el pasado 16 de febrero; sin embargo, se tuvo que cancelar debido a problemas de salud de la artista. A través de sus redes sociales, la propia barranquillera informó que tuvo que suspender su show debido a una dolencia abdominal.

Posteriormente, la productora Masterlive Perú anunció que el show fue reprogramado para hoy, 15 de noviembre a través de un comunicado. Adicionalmente, la empresa abrió dos fechas más de la gira de Shakira para este domingo 16 y martes 18 de noviembre debido a la gran demanda de boletos de sus fanáticos.