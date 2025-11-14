Fans de Shakira pasan la noche afuera del Estadio Nacional a la espera del primer concierto en Lima

A poco más de 24 horas del primer concierto de Shakira en Lima, programado para este sábado 15 de noviembre, decenas de fanáticos ya se encuentran formando filas en los exteriores del Estadio Nacional. A tan solo dos metros del ingreso de la zona Campo A derecha, grupos de seguidores de la artista barranquillera pasaron la primera noche sobre cartones y mantas con el objetivo de obtener el mejor lugar en el espectáculo.

Entre ellos destaca un grupo de fanáticos que sigue a Shakira desde mediados de los años noventa. Llegados desde distintas ciudades del país —Arequipa, Trujillo y Callao—, mostraron con orgullo su colección de CDs en varios idiomas, incluidos discos en chino y alemán. “La seguimos desde Pies Descalzos. Tenemos todos sus álbumes”, comentaron.

Uno de las seguidores contó que vivió 20 años en Italia y que uno de los motivos de su viaje fue acercarse a la cantante. En Europa llegó a integrarse a un club de fans, donde finalmente tuvo la oportunidad de conocerla. Otros asistentes lucían polos antiguos, algunos ya desgastados, con la imagen de la Shakira de cabello negro de los años noventa, los cuales guardan como verdaderos tesoros.

Harry, María y Olenka forman parte del club de fans oficial de Shakira en Perú. | Fuente: RPP

Este grupo de fans no pudo asistir al concierto del 16 de febrero que fue suspendido debido a un problema de salud de la artista. Por ello, esperan con entusiasmo que esta vez Shakira pueda cumplir con todas sus fechas en Lima. “Confiamos plenamente en ella. Sabemos que lo de febrero escapó de sus manos. Es un ser humano y también le dolió no poder presentarse. Ahora vendrá con más ganas”, expresaron.

Sobre qué versión de Shakira prefieren, coincidieron en que abrazan todas sus etapas. “Nos encanta la de los 90 y 2000 porque así la conocimos, pero también apoyamos la de ahora. Nos gusta el mensaje que transmite a las mujeres y su evolución desde que cambió de estilo”, señalaron.

De cara a los conciertos del 15, 16 y 18 de noviembre, los fanáticos pidieron que Shakira incluya un tema especial como compensación por la cancelación de febrero. “Queremos que cante Men in This Town, la que interpretó en Estados Unidos”, indicaron.