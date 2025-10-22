Shakira en Lima: Francisca Aronsson será parte de 'Camina con la loba' junto a la streamer Zully

Susy Díaz caminará junto a Shakira en su esperado concierto en Lima el 16 de noviembre. | Fuente: Instagram (sudiazoficial)

Susy Díaz también caminará junto a Shakira en 'Camina con la Loba'

Susy Díaz también estará en Camina con la loba. La exvedette sorprendió a todos al confirmar que será la primera personalidad peruana en ser asignada para acompañar a Shakira en su camino al escenario en el estadio Nacional el próximo 16 de noviembre.

La exintegrante de Risas y Salsa invitó a sus miles de seguidores a poder unirse a la convocatoria de Masterlive Perú. “Estoy lista para conocer a Shakira (…) Tú también puedes participar y caminar a su lado”, expresó la también excongresista mostrando su emoción de estar junto al ídolo del pop latino.

Tanto Masterlive Perú como Susy Díaz compartieron un video promocional donde la exvedette se prepara para desfilar al lado de la artista nacida en Barranquilla acompañada de dos filas con jóvenes fans de Shakira.

Del mismo modo, la publicación invita a etiquetar “a tu influencer favorito para saber quién debería acompañar a Shakira”. “Regresó el Camina con la loba”, sostiene el post.

“Shakira regresa a Lima con la gira más exitosa del año y queremos saber quiénes deberían acompañarla en su camino al escenario”, se lee mientras se ve Susy Díaz usando el traje plateado y los lentes oscuros, mismo estilo que usa la cantante para entrar a los escenarios.

@fran_aronssonofc Quiero que también puedan ser parte de una experiencia con ella y para eso tienes la oportunidad de ganar UNA ENTRADA DOBLE en mi Instagram (último reel) para su concierto este 18 de noviembre en el Estadio Nacional. 🎶🎵 📅 Anuncio del ganador/a: 31 de octubre Agradecida con @Masterlive Perú ♬ Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap & Shakira

¿En qué consiste la activación Camina con la loba?

Shakira estará pronto en Lima nuevamente, gracias a radio La Zona del GRUPORPP, para tres esperados conciertos el 15, 16 y 18 de noviembre cuando volverá a resonar el estadio Nacional con sus memorables canciones y su energía desenfrenada en un show inolvidable.

Asimismo, Masterlive Perú, productora oficial encargada del evento de Shakira, dispuso nuevamente el concurso ‘Camina con la Loba’ donde 100 personas tendrán la oportunidad de acompañar a la cantante colombiana en su recorrido al escenario durante sus shows el 16 y 18 de noviembre.

De acuerdo con los requisitos puestos por la empresa, el concurso es dirigido a seguidores mayores de 18 años que ya tengan una entrada para alguno de los espectáculos de Shakira en las dos fechas mencionadas.

Todos los que deseen participar deberán estar atentos a las actividades proporcionadas por las marcas aliadas (Interbank, La Zona, Todo Good, Ouke y muchos más) y que serán anunciadas en los próximos días para poder ser elegidos.

“¿Quieres tener la oportunidad de acompañar a Shakira en su camino al escenario? Serán 100 afortunados que tendrán la oportunidad de caminar junto a ella las fechas el 16 y 18 de noviembre”, se lee en la publicación de Masterlive Perú con un video de fanáticos expresando su emoción en el último concierto de la intérprete de Waka Waka en Lima.