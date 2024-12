Shawn Mendes en Lima: precio de entradas y cómo comprar en preventa para su concierto en Costa 21

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Shawn Mendes vuelve al Perú para un memorable concierto el 1 de abril de 2025. Gracias al auspicio de Studio 92, del GRUPORPP, el reconocido cantante canadiense vendrá a nuestro país como parte de su gira Solo para Amigos y Familia para deleitar a todos sus fans con sus clásicos temas: There's Nothing Holdin Me Back, Treat You Better, Señorita, Wonder, Stitches, entre muchos otros.

“Amigos y familia. Perú, Costa Rica y Puerto Rico. ¡Qué emoción los veo pronto!”, escribió Shawn Mendes en un post en sus redes sociales con un carrusel de los posters oficiales de su gira para Latinoamérica.

La gira Solo para Amigos y Familia llega poco tiempo después de que el artista internacional anunció oficialmente su regreso a la música con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, Shaw.

"La música realmente puede ser medicina. Hace 2 años sentí que no tenía ni idea de quién era yo. Hace un año no podía entrar en un estudio sin caer en pánico total. Así que estar aquí ahora mismo con 12 hermosas canciones terminadas se siente como un regalo", expresó el compositor.

Ahora, Shawn Mendes confirmó que regresa al Perú para brindar un espectacular concierto el 1 de abril en el Costa 21.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Shawn Mendes en Lima 2025?

El concierto de Shawn Mendes se realizará el 1 de abril de 2025 en el escenario de Costa 21, en el distrito de San Miguel, en Lima, Perú.

¿Cuáles son los precios de las entradas para el concierto de Shawn Mendes?

Zonas y precios generales

Campo A: s/.448



Campo B: s/.199

Zonas y precios con descuento Interbank (15%)

Campo A: s/.380



Campo B: s/.170

¿Cuándo inicia la preventa de entradas para el concierto de Shawn Mendes?

La preventa de entradas en Teleticket será este martes 17 de diciembre desde las 10.00 a. m. y finalizará el miércoles 18 de diciembre hasta agotar stock. La preventa ex exclusiva pagando con tarjetas Interbank para un 15% de descuento.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Shawn Mendes?

Ingresa a Teleticket. Visita la página web o haz clic en el enlace directo.

Crea tu cuenta. Si eres cliente nuevo, regístrate con un correo electrónico vigente, ingresa tus datos personales y elige una contraseña.

Confirma tu registro. Revisa tu correo electrónico para confirmar tu cuenta y regresa a la página de Teleticket.

Busca el evento. Inicia sesión en Teleticket y busca el concierto de Shakira.

Espera en la cola virtual. Una vez en la cola, aguarda tu turno. Cuando sea tu momento, podrás ver las zonas disponibles y sus precios.

Selecciona tus asientos. Elige la zona y los asientos deseados, luego haz clic en "reservar asiento" y finalmente en "comprar".

Finaliza la compra. Ingresa los datos de tu tarjeta, completa la compra y descarga tus tickets.

(*) Importante: No compartas tus tickets con terceros para evitar estafas.

¿Cuáles son las fechas de la gira de Shawn Mendes en Sudamérica?

Buenos Aires, Argentina. 21 de marzo de 2025.



Santiago, Chile. 23 de marzo de 2025.



Bogotá, Colombia. 27 y 28 de marzo de 2025.



Sao Paulo, Brasil. 29 de marzo de 2025.



Lima, Perú. 1 de abril de 2025.

¿Cuándo fue la última vez que Shawn Mendes vino al Perú?

La última vez que Shawn Mendes vino al Perú fue el 14 de diciembre del 2019, cuando se presentó en el Jockey Club como parte de la gira Shawn Mendes: The Tour. Desde aquella fecha, el artista no ha vuelto a dar un show en nuestro país.

