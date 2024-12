System of a Down en Lima: estos son los precios de entradas para su esperado debut en el Estadio Nacional

La banda hará su esperado debut en Perú en 2025. La preventa de entradas inicia este 19 de diciembre. El evento cuenta con el auspicio de Studio92.

Los fanáticos del heavy metal en Perú tienen motivos para celebrar: System of a Down ha confirmado su llegada a Lima como parte de su Wake Up! Tour, una gira que recorrerá Latinoamérica en 2025. Este esperado concierto no solo marca su debut en el país, sino que salda una deuda pendiente con el público peruano, tras décadas de espera.

“¡Despierta Sudamérica! Lo hicimos. Te escuchamos. Ya vamos”, escribió la banda este lunes en sus redes sociales, acompañando el anuncio con un afiche oficial que incluye las siete fechas confirmadas para la región. En Lima, System of a Down se presentará el 27 de abril de 2025 en el Estadio Nacional. El evento cuenta con el auspicio de Studio92.

Con éxitos como 'Chop Suey!', 'Toxicity' y 'Aerials', la banda ha marcado generaciones de fanáticos en todo el mundo.Fuente: Instagram: @systemofadown, @milanriskyfotograf

¿Cuándo y dónde será el concierto de System of a Down en Lima?

La banda de metal y rock alternativo finalmente hará vibrar el escenario del Estadio Nacional el próximo 27 de abril de 2025. Los asistentes podrán disfrutar por primera vez en Lima de clásicos como Chop Suey!, Toxicity y Aerials, temas que han definido a una generación y que consolidaron a la agrupación como una de las más importantes del género.

La banda, liderada por Serj Tankian, ha mantenido su esencia rebelde desde su formación en 1994.Fuente: Instagram: @systemofadown, @gregwatermann

¿Cuáles son los precios de las entradas para ver a System of a Down en Lima?

Teleticket reveló los precios para el esperado concierto de System of a Down en Lima. El escenario estará dividido en siete zonas, y las entradas estarán disponibles en preventa desde S/160. La preventa comenzará el 19 de diciembre.

Preventa Interbank

Campo A: S/395

Campo B: S/295

Occidente 1 numerado: S/380

Occidente 2 numerado: S/330

Oriente 1 numerado: S/380

Oriente 2 numerado: S/330

Tribuna norte: S/160

(*) Preventa disponible el 19 de diciembre a las 10 a.m. o hasta agotar stock.

Precio regular

Campo A: S/465

Campo B: S/347

Occidente 1 numerado: S/447

Occidente 2 numerado: S/388

Oriente 1 numerado: S/447

Oriente 2 numerado: S/388

Tribuna norte: S/188

El Wake Up! Tour marca el regreso triunfal de System of a Down a los escenarios latinoamericanos tras años de espera.Fuente: Instagram: @systemofadown, @gregwatermann

¿Cuándo inicia la venta de entradas para ver a System of a Down en Lima?

Los fans podrán acceder a la preventa desde el 19 de diciembre al mediodía en la web de Teleticket, con un descuento de hasta 15% para quienes utilicen tarjetas Interbank. Además, quienes estén registrados en la página oficial de System of a Down tendrán acceso a una venta anticipada el 17 de diciembre, desde las 8:00 a.m. (hora peruana).

La banda de metal y rock alternativo brindará siete conciertos en Latinoamérica.Fuente: Instagram: @systemofadown, @steve_rose

¿Cómo comprar entradas para el concierto de System of a Down en Lima?

Ingresa a Teleticket: Visita la página web de Teleticket o haz clic AQUÍ. El enlace de compra directa estará disponible desde el 19 de diciembre a las 12 m. Crea tu cuenta: Si eres cliente nuevo, regístrate con un correo electrónico vigente, ingresa tus datos personales y elige una contraseña. Confirma tu registro: Revisa tu correo electrónico para confirmar tu cuenta, luego regresa a la página de Teleticket. Busca el evento: Con tu cuenta creada, inicia sesión en Teleticket y busca el concierto de System of a Down en Lima. Espera en la cola virtual: Una vez en la cola virtual, espera tu turno. Cuando sea tu momento, ingresarás automáticamente al evento y podrás ver las zonas disponibles y sus precios. Selecciona tus asientos: Elige la zona y los asientos deseados, haz clic en "reservar asiento" y luego en "comprar". Ingresa los datos de tu tarjeta para completar la compra. Finaliza la compra: Al finalizar, recibirás una confirmación de que la compra ha sido exitosa. Descarga tus tickets y verifica que estén correctos.

(*) Importante: No compartas tus tickets con nadie para evitar ser víctima de estafas

Su debut en Lima promete ser una experiencia inolvidable para los fans peruanos.Fuente: Instagram: @systemofadown, @GregWatermann

Fechas del Wake Up! Tour de System of a Down en Latinoamérica

Jueves 24 de abril de 2025

Bogotá, Colombia - Estadio Nemesio Camacho El Campín Domingo 27 de abril de 2025

Lima, Perú - Estadio Nacional Miércoles 30 de abril de 2025

Santiago, Chile - Parque Estadio Nacional Sábado 3 de mayo de 2025

Buenos Aires, Argentina - Estadio Vélez Sarsfield Martes 6 de mayo de 2025

Curitiba, Brasil - Estadio Couto Pereira Jueves 8 de mayo de 2025

Río de Janeiro, Brasil - Estadio Nilton Santos Sábado 10 de mayo de 2025

São Paulo, Brasil - Allianz Parque

