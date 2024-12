¡Confirmado! System of a Down llegará al Perú por primera vez con un concierto en abril de 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La semana pasada, System of a Down reveló el inicio de su nueva gira Wake Up por Norteamérica, dejando a sus fanáticos de Latinoamérica en vilo, especialmente a los peruanos, preguntándose si estarían en sus planes.

Este lunes, las dudas quedaron atrás cuando la icónica banda de metal y rock alternativo anunció oficialmente su tan esperado debut en Lima, un concierto que sus fanáticos llevan más de 20 años anhelando. Este evento es auspiciado por Studio92.

El Estadio Nacional retumbará con los éxitos de System of a Down el próximo 27 de abril, cuando la banda haga vibrar a la capital con la intensidad de su aclamado espectáculo.

La preventa de entradas, que comenzará el 19 de diciembre, ofrecerá un descuento de hasta el 15 % para quienes paguen con tarjetas Interbank.

Wake Up! Tour de System of a Down en Latinoamérica

Jueves 24 de abril de 2025

Bogotá, Colombia - Estadio Nemesio Camacho El Campín Domingo 27 de abril de 2025

Lima, Perú - Estadio Nacional Miércoles 30 de abril de 2025

Santiago, Chile - Parque Estadio Nacional Sábado 3 de mayo de 2025

Buenos Aires, Argentina - Estadio Vélez Sarsfield Martes 6 de mayo de 2025

Curitiba, Brasil - Estadio Couto Pereira Jueves 8 de mayo de 2025

Río de Janeiro, Brasil - Estadio Nilton Santos Sábado 10 de mayo de 2025

São Paulo, Brasil - Allianz Parque



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis