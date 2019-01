Shawn Mendes en Lima: Todo lo que debes saber sobre el concierto

Shawn Mendes | Fuente: Instagram

¡Es oficial! El cantante de pop Shawn Mendes ofrecerá una gira por Latinoamérica y ─las fans peruanas no podrían estar más contentas─ confirmó que ofrecerá su primer concierto en nuestro país.

Si bien la fecha parece lejana ─el show será el 14 de diciembre en el Jockey Club─ las entradas se pondrán a la venta desde el 1 de febrero al público general.



Con su tercera gira mundial Shawn Mendes: The Tour, el artista canadiense ofrecerá más de 70 conciertos y se presentará en escenarios de Europa, Norteamérica, Latinoamérica y Australia.

El veinteañero ha estado nominado a los premios Billboard y Grammy; mientras que su tercer disco se convirtió en uno de los más vendidos del 2018 y lo alzó como el tercer artista en solitario más joven en tener tres álbumes n° 1 consecutivos

Shawn Mendes ─conocido por sus temas "Youth", "In My Blood" y "Lost In Japan"─ también ha aparecido en la lista 30 Under 30 de la revista "Forbes", así como en el ránking 25 Under 25 de Spotify y Time 100 Most Influential de la revista "Time".

Su primer concierto en Lima es organizado por Move Concerts.

MÁS INFORMACIÓN

Fecha: 14 de diciembre.

Lugar: Jockey Club.

Entradas: Desde el 1 de febrero en Teleticket. Preventa exclusiva con tarjetas Interbank (30 y 31 de enero). 25% de descuento con tarjetas Interbank.

Campo A: S/.340

Campo B: S/.190

Tribuna: S/.115

* Los precios ya están afectos al 25% de descuento.