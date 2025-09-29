Soda Stereo vuelve a los escenarios: ¿cómo será el nuevo show en vivo de la banda argentina?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de semanas de rumores y una campaña de intriga, se confirmó que Charly Alberti y Zeta Bosio volverán a subirse a un escenario "con Gustavo Cerati" para hacer Soda Stereo Ecos. No será una película, serie ni tributo, sino un show en vivo que mantiene la esencia del trío original.

Según el comunicado de prensa que publica la revista Rolling Stone, el espectáculo permitirá a los fanáticos "transportarse a momentos soñados y vivir el reencuentro más esperado gracias a la tecnología". A diferencia de la gira Gracias totales, no habrá artistas invitados ni reemplazos de Cerati.

¿De qué trata el espectáculo Soda Stereo Ecos?

El formato del show combinará el bajo y la batería de Zeta y Charly tocando en vivo con registros de voz y guitarra de Gustavo Cerati, grabados durante las últimas giras de Soda Stereo, en 1997 y 2007.

No se utilizarán videos de archivo ni inteligencia artificial. La propuesta está inspirada en ABBA Voyage, estrenado en 2022, que combinaba avatares digitales con banda en vivo.

Fecha y entradas de Soda Stereo Ecos: dónde y cuándo se presentará el espectáculo

La primera función de Soda Stereo Ecos será el 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Argentina, y las entradas estarán disponibles desde el martes 30 de septiembre a las 10 AM en www.movistararena.com.ar

El nombre del espectáculo hace referencia a la canción Ecos, incluida en el segundo álbum de la banda, Nada personal (1985).

Todavía no se ha confirmado si el espectáculo formará parte de una gira por otras ciudades de Argentina o países de la región.

Charly y Zeta, "guardianes" del legado de Soda Stereo

Tras su trabajo conjunto en Séptimo Día, el espectáculo del Cirque du Soleil en 2017, Charly y Zeta continuaron involucrados en la preservación del legado de Soda Stereo.

En una entrevista con Rolling Stone, Alberti señaló que ambos músicos se consideran "guardianes" de la música del grupo, a fin de ofrecer la versión oficial de la historia y evitar interpretaciones fantasiosas.

Los músicos también expresaron cómo creen que Cerati habría percibido este tipo de proyectos.

Alberti aseguró que, desde su manera de trabajar, Gustavo estaría de acuerdo con la forma en que se organiza el espectáculo, mientras que Zeta mencionó que el espíritu del grupo y la calidad de sus canciones se mantiene intacto en esta nueva propuesta.

Ambos coincidieron en que el show busca recordar a Cerati y compartir la música de Soda Stereo con las nuevas generaciones, manteniendo el legado del trío original.