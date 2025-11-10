Soda Stereo confirma tercera fecha en Lima y anuncia inédita sorpresa para sus fans: "Será increíble"

Soda Stereo confirmó su tercer —y último— concierto en Lima el domingo 24 de mayo de 2026. La icónica banda argentina estará nuevamente en el Perú gracias al auspicio de radio Oxígeno como parte de su gira Ecos.

El grupo de rock, que marcó una huella en la música latinoamericana con Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti, estará en el Arena 1 de la Costa Verde, en San Miguel.

En entrevista con RPP, Juan Carlos Cabrera, vocero de la productora One Entertainment, que traerá a Soda Stereo en tres fechas consecutivas, ratificó la nueva fecha anunciada días atrás por la propia banda.

“Ya lo anunciamos hace unos días, pero estamos aquí para contarle al público que se ha abierto una fecha más de la gira Ecos, de Soda Stereo, para el domingo 24 de mayo”, sostuvo el vocero.

Del mismo modo, Cabrera resaltó que en esta ocasión se abrirá la venta de entradas físicas para este martes 11 de noviembre en el módulo de Joinuss ubicado en el Parque de la Amistad con un ticket conmemorativo y un póster oficial con las tres fechas del show el 22, 23 y 24 de mayo de 2026.

“Vamos a empezar a vender las entradas con un detalle que no se ha hecho en ningún país, ni siquiera en Argentina. Vamos a entregar la entrada física en el show. Más allá del ticket, que es como un boleto aéreo, vamos a entregar una entrada conmemorativa con la gira Ecos y un poster con las tres fechas del show”, declaró.

Soda Stereo tendrá tres fechas en Perú tras casi 40 años

Soda Stereo tendrá tres fechas en el Perú por primera vez desde 1987. El vocero de One Entertaiment resaltó que esta gira Ecos muestra “el amor y la relación” que tiene la banda argentina con nuestro país.

“Del año 1987, Soda Stereo no toca tres veces aquí. La última vez fuer en 1987. Entonces, está resurgiendo esta pasión en los jóvenes”, mencionó.

Por otra parte, Juan Carlos Cabrera afirmó que el show tiene la venia de la familia de Gustavo Cerati con el fin de que Soda Stereo pueda interpretar todos los éxitos de la banda compuestos por el fallecido cantante argentino.

“Este es un show mundial. No es tributo, no es un homenaje, no es un karaoke, no es nada de eso. Zeta, Gustavo y Charly juntos con la marca Soda Stereo y en las redes oficiales de Soda Stereo. Es un espectáculo más, es una gira más”, señaló.

En otor momento, recalcó que, gracias a la tecnología, jóvenes de todas las edades que nunca vieron a Soda Stereo y Gustavo Cerati pueda verlos tocar directamente.

“Van a poder apreciar un show de Soda y van a poder escuchar las canciones que les gusta (…) Es increíble porque es una forma de alcanzar la música a la gente que no ha tenido la oportunidad”, añadió.