John Williams, compositor de la banda sonora de 'Star Wars', cancela conciertos por motivos de salud

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El compositor John Williams, autor de bandas sonoras como la de Star Wars o Indiana Jones, canceló por motivos de salud los conciertos con la Orquesta Filarmónica de Viena que tenía previstos en esta ciudad para los próximos días 7 y 8 de diciembre.

La Filarmónica anunció en un comunicado que un problema de salud de Williams, que tiene 92 años, ha obligado a suspender los recitales, que iban a celebrarse en Musikverein, la sala donde se celebra cada 1 de enero el Concierto de Año Nuevo.

En su nota, la orquesta lamenta la cancelación y asegura que John Williams está deseando buscar nuevas fechas para los recitales lo antes posible.



La trayectoria de John Williams

John Williams es conocido mundialmente por sus composiciones para el cine y es autor de las bandas sonoras de películas y sagas como Harry Potter, Star Wars, Superman, Tiburón, Atrápame si puedes ('Catch Me If You Can'), Indiana Jones, Jurasic Park, La lista de Schindler y E.T..

Ha ganado el Oscar en cinco ocasiones y tiene en su haber 53 nominaciones, siendo la persona viva con más nominaciones a los premios de la Academia del Cine de Estados Unidos.

También posee cuatro Globos de Oro, siete BAFTA y veintitrés Grammy. (Con información de EFE)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis