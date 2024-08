"Fue mucha diversión y un gran cheque": Michael Keaton no lamenta la sorpresiva cancelación de 'Batgirl'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Michael Keaton se pronunció sobre la inesperada cancelación de Batgirl (Batichica) en agosto de 2022, pocos meses antes de su estreno en plataformas digitales. La película iba a marcar su esperado regreso como el hombre murciélago luego de su trabajo en Batman (1989) y Batman vuelve (1992), ambas bajo la dirección del cineasta Tim Burton.

Batgirl, protagonizada por Leslie Grace y dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah, se encontraba prácticamente lista cuando se decidió archivarla, según Warner, debido a un cambio estratégico. El actor comentó que, aunque fue divertido volver a ponerse el traje del superhéroe de Ciudad Gótica, la cancelación del proyecto no le afectó en lo más mínimo: "No, no me interesó eso. Fue mucha diversión y un gran cheque", dijo a la revista GQ.

A pesar de su indiferencia, Keaton expresó su empatía hacia los directores de la película: "Me gustan esos chicos. Son buena gente. Yo abogué por ellos. Yo quería que las cosas les salieran bien, y pienso que se sintieron muy mal (tras la cancelación de la película)", dijo sobre El Arbi y Fallah.

Keaton, quien alcanzó gran notoriedad por su interpretación en Batman, aprovechó la entrevista para reconocer la influencia de Tim Burton en el universo cinematográfico actual. "Él se merece un gran reconocimiento, lo cambió todo para siempre. Hay una enorme posibilidad de que no tuviéramos al universo Marvel o al de DC sin el trabajo de Tim Burton", aseguró.

¿Qué se sabe sobre la cancelación de Batgirl?

La cancelación de Batgirl fue un duro golpe para para sus realizadores. Fallah, uno de los directores, relató cómo intentó salvar algunas escenas tras enterarse de la noticia, pero al intentar acceder al material, descubrió que todo había sido bloqueado. "¡Todo se había ido! Ni siquiera nos quedamos con las escenas en las que sale Batman [Michael Keaton]", reveló.

Desde su cancelación, las razones detrás de la decisión de Warner Bros. han generado debate. Mientras que algunos aseguran que la calidad de la película no fue el motivo del archivo, otros afirman que las proyecciones de prueba no recibieron buenos comentarios del público.

Según la revista Variety, el plan original era que la película se estrenara en la plataforma digital Max, en lugar de cines, lo que habría influido en la decisión final de los ejecutivos.

Leslie Grace, protagonista del filme, lamentó la cancelación del proyecto cuando se hizo pública la noticia.

"¡Querida familia! Después de las recientes noticias sobre nuestra película Batgirl, me siento orgullosa del amor, del duro trabajo y de la intención que nuestro increíble elenco y nuestro inagotable equipo puso en esta película durante siete meses en Escocia", escribió la también cantante en sus redes.

También agradeció la oportunidad de ponerse en la piel de la superheroína.

"¡Me siento bendecida de haber trabajado entre los grandes y haber forjado relaciones para toda la vida en el proceso! A todos los fanáticos de Batgirl: GRACIAS por el amor y la fe, por permitirme adueñarme de la capa y convertirme, como dijo mejor Babs, en ‘¡mi propia heroína!’ Batichica de por vida!”, agregó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis