Lenny Kravitz regresa a Lima: una conversación íntima sobre su música, el amor y su especial vínculo con Perú

Hablar de Lenny Kravitz es evocar la esencia del rock. Con más de tres décadas de carrera, su legado incluye himnos como Are You Gonna Go My Way y American Woman, canciones que trascendieron generaciones y continúan siendo celebradas por fanáticos en todo el mundo. A sus 60 años, el músico no solo sigue activo, sino que parece más inspirado que nunca, como demuestra su reciente álbum Blue Electric Light, un trabajo vibrante, funky y lleno de buena energía.

Desde São Paulo, donde inició su gira latinoamericana, Lenny conversó en exclusiva con RPP. Lejos de la imagen típica de un ídolo del rock, se mostró cercano, humilde y profundamente agradecido por volver a Sudamérica, una región que asegura tener un lugar especial en su corazón. Recordó con cariño su primer concierto en Lima, aquel 27 de marzo de 2019, y no ocultó su emoción por reencontrarse con el público peruano.

A pesar de algunos percances en la conexión, la charla fluyó con intensidad. En cada respuesta, Lenny dejó claro que su regreso no es solo un concierto: es una celebración de la vida, el amor y la música. “Vengo a celebrar la vida y el amor con todos”, dijo emocionado. “Así como ustedes vendrán a verme, yo voy a verlos, y quiero sentirlos y experimentar con ustedes. Tendremos una fiesta juntos para celebrar la belleza de la vida, el amor y la música. Dejen que el amor los gobierne”.

Lenny Kravitz es conocido por himnos como 'Fly Away', 'Are You Gonna Go My Way' y 'American Woman'.Fuente: Instagram: @lennykravitz

El regreso de Lenny Kravitz a Perú

Lenny Kravitz sigue creando música con alma y energía. Ahora, con su reciente álbum Blue Electric Light bajo el brazo, el ícono del rock regresa a Latinoamérica para una gira que promete momentos inolvidables, y Perú no podía quedar fuera de su itinerario. El 8 de diciembre, el Arena 1 de San Miguel lo recibirá en un concierto que, sin duda, hará vibrar a todos los asistentes.

“Estoy muy emocionado. Estuve esperando con muchas ganas esta gira por Sudamérica”, confiesa Lenny desde São Paulo, donde inició su recorrido latinoamericano el 23 de noviembre. “Ha pasado un tiempo desde que estuve aquí. Me encanta estar en esta parte del mundo. Siempre es hermoso, la vibra siempre es buena”.

Su entusiasmo por Lima también se percibe al recordar con cariño su primera visita en 2019: “Fue hermoso. Lo pasé muy bien”. “Tengo algunos amigos que me llevaron a conocer artistas locales. Fue maravilloso. Me gusta estar en la calle con la gente, meterme en medio y conocerlos. Espero tener tiempo para recorrer la ciudad en esta visita”.

Lenny Kravitz vuelve a Perú como parte de su nueva gira mundial 'Blue Electric Light Tour 2024'.Fuente: Instagram: @lennykravitz

¿Qué es el amor para Lenny Kravitz?

El amor es el corazón de Blue Electric Light, un álbum que nos llena de emociones en cada melodía. Para Lenny, este sentimiento es más que un tema recurrente: es una filosofía de vida. Canciones como Love Is My Religion y Spirit In My Heart son declaraciones de su creencia en el poder transformador del amor.

“El amor es para lo que fuimos creados. Es lo que solucionará todos los problemas que tenemos”, reflexiona. Sin embargo, es consciente de los desafíos: “Hay muchos elementos de nuestra naturaleza humana que tienden a interponerse, pero el amor es supremo”.

Este profundo sentimiento lo impregna en todo, especialmente en su arte. "Me encanta hacer lo que hago. Realmente amo esta forma de arte. Siempre lo he hecho”, asegura. Con una voz llena de gratitud, añade: “Le agradezco a Dios por estar aquí y por todas estas bendiciones. Me encanta lo que hago. Esa es la realidad. Realmente lo amo".

Las entradas para ver a Lenny Kravitz en Lima se encuentran disponibles en Ticketmaster.Fuente: Instagram: @lennykravitz

Lenny Kravitz y sus canciones más icónicas

En 35 años dedicados a la música, Lenny Kravitz ha sido testigo de cómo ha cambiado la experiencia del público en los conciertos. “Estaba viendo viejas grabaciones de los 90 y recordé cómo era antes de los teléfonos móviles. La gente estaba más presente”, comenta con un toque de nostalgia. “Era un buen momento entonces”.

A pesar de estos cambios, Lenny sigue disfrutando cada instante sobre el escenario, especialmente cuando el público le pide sus grandes clásicos, como Fly Away y It Ain't Over 'Til It's Over. “Aún me encantan. Me encantan más que nunca”, confiesa con una sonrisa. “Me encuentro tan agradecido por tener esta bendición”.

La banda peruana Cecimonster vs Donka será la encargada de abrir el concierto de Lenny Kravitz en Lima.Fuente: Instagram: @cecimonstervsdonka

Las reflexiones de un ídolo del rock

A pesar de su estatus como leyenda, Lenny sigue siendo una persona con los pies en la tierra. “Nunca hice esto para ser famoso. Lo hice porque amo la música y tengo que hacer música; está en mí. Y seguiría haciéndola pase lo que pase”, asegura. "Aún tengo mucha música en mí".

Con la misma pasión con la que habla de su música, también expresa su gratitud por la oportunidad de viajar por el mundo desde joven, conocer nuevas personas y compartir su arte. “No lo doy por sentado, y creo que lo estoy disfrutando más que nunca”, afirma.

Pero Lenny no es solo una estrella del rock. Su pasión por la fotografía, el diseño y la arquitectura también forman parte esencial de su identidad creativa. Además, ha sorprendido en el cine con apariciones especiales en películas como Zoolander (2001) y en Los Juegos del Hambre (2012) y su secuela en 2013, donde interpretó a Cinna, un estilista cuya estética también refleja su amor por la moda.

“Hay tantas cosas que quiero hacer y seguir haciendo”, comenta. “Me gusta actuar cuando surge algo que podría ser divertido o interesante. Estoy muy satisfecho con lo que estoy haciendo. Solo veré adónde me lleva Dios”.

A pesar de los estrenos de biopics sobre figuras como Freddie Mercury, Whitney Houston y Elton John en los últimos años, ¿le gustaría que se hiciera una película sobre su vida? “No lo he pensado, pero tal vez algún día. Aún tengo mucha vida por vivir, y la historia aún no se ha contado. Todavía hay mucho que experimentar antes de que eso suceda”.

