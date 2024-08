The Mode, la banda argentina que rinde tributo a Depeche Mode, llega a Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

The Mode, la banda argentina que rinde tributo a Depeche Mode, llega al Perú para realizar tres presentaciones: el jueves 19 de septiembre en el centro de convenciones Bianca de Barranco, el viernes 20 de septiembre en el centro de convenciones Festiva en el Centro de Lima y el sábado 21 de septiembre en la Caleza Real de Huancayo.

Considerada la banda tributo más importante de Latinoamérica, The Mode ha sido reconocida incluso por los propios integrantes de Depeche Mode. Formada en 2013, la agrupación ha recorrido casi toda América Latina y Europa, logrando llenos totales en cada una de sus presentaciones.

Artistas invitados

En esta gira, la agrupación presentará a sus nuevos integrantes: Martin en la voz principal, Mike en la batería, Mr. Gore en coros, voz y guitarra, y JavMode en coros y sintetizadores. Juntos, prometen transportar a su público por todas las etapas musicales de la agrupación británica.

Además, los conciertos contarán con la participación de bandas invitadas como Leo Push, tributo a The Cure; Koki Flores, quien interpretará temas de la recordada agrupación Indochine; y las bandas Zoom y Ruido 87, que llevarán lo mejor del género new wave. Para cerrar la noche, el after party estará a cargo de los DJ Galax Trax y DJ Sosa.

Dónde comprar las entradas The Mode

Las entradas ver a The Mode en vivo ya están a la venta a través de Teleticket.