ULTRA Worldwide confirma su regreso a Perú en 2026

ULTRA Worldwide, la franquicia de festivales de música electrónica más importante a nivel global, anunció oficialmente su regreso a nuestro país con ULTRA Perú 2026, una edición que reafirma el crecimiento y la consolidación del Perú dentro del circuito internacional del género.

Esta nueva entrega marcará la cuarta edición consecutiva de ULTRA en territorio peruano, un logro que responde al entusiasmo del público local, al éxito de sus ediciones anteriores y a la conexión que la marca ha construido con la escena electrónica nacional.

Una experiencia intensa de principio a fin

ULTRA Perú 2026 apostará por un formato de un solo día, diseñado para vivirse sin pausas: más de 12 horas continuas de música, cuatro escenarios activos en simultáneo y una curaduría pensada para mantener la energía en lo más alto durante toda la jornada.

El festival reunirá a artistas de talla mundial, referentes del sonido electrónico contemporáneo y proyectos que marcan tendencia en los principales escenarios del planeta. Cada set, cada transición y cada espacio estarán cuidadosamente diseñados para ofrecer una experiencia inmersiva e inolvidable.

¿Cuándo y dónde será ULTRA Perú 2026?

La cita está marcada: sábado 2 de mayo de 2026. Ese día, ULTRA Perú regresará al Club Cultural Lima, en Chorrillos, un espacio que será completamente transformado para recibir una producción de gran escala.

El recinto albergará un imponente despliegue audiovisual, sistemas de sonido de estándar internacional y una puesta en escena a la altura de las ediciones más emblemáticas de ULTRA alrededor del mundo. Cuatro escenarios, distintas atmósferas y una misma energía convertirán la jornada en un punto de encuentro imperdible para miles de fanáticos de la música electrónica.

Entradas para ULTRA Perú 2026

La cuenta regresiva para ULTRA Perú 2026 comenzará el miércoles 17 de diciembre de 2025, cuando se active la venta de entradas a través de la app Bombo, con precios que parten desde S/ 274.

En esta primera etapa, BBVA acompañará al festival como banco oficial y ofrecerá beneficios especiales para los asistentes: durante los primeros siete días, quienes paguen con tarjetas de crédito o débito BBVA podrán acceder a un 15 % de descuento y a la opción de hasta seis cuotas sin intereses, haciendo más fácil asegurar un lugar en uno de los eventos electrónicos más esperados del año.

Estos son los precios:

Preventa BBVA

GA All Day: S/ 274

S/ 274 VIP All Day: S/ 352

S/ 352 Ultra Experience: S/ 537

Precio regular

GA All Day: S/ 322

S/ 322 VIP All Day: S/ 414

S/ 414 Ultra Experience: S/ 632

Zonas y beneficios del ULTRA Perú 2026

General Admission (GA)

Acceso completo a todos los escenarios.

Zona de comida y áreas de descanso.

Tránsito libre por todo el recinto.

VIP

Todos los beneficios de GA.

Vista privilegiada al Main Stage.

Accesos diferenciados.

Barras y baños exclusivos.

Ultra Experience

La experiencia más exclusiva del festival.

Incluye todos los beneficios anteriores.

Barra libre en horarios establecidos.

Merchandising oficial.

Zona relax.

Acceso a mezzanines y lounges en los escenarios.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis