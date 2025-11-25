Deadmau5 en Lima: el DJ canadiense regresa a Perú después de más de 15 años para encender la noche

El productor y DJ canadiense que marcó a toda una generación vuelve a Perú. Deadmau5 regresa acompañado por DJs invitados aún por anunciar. Auspicia Studio92.

Tras más de 15 años de ausencia, el aclamado productor y DJ canadiense Deadmau5 ha confirmado este martes su esperado regreso a Lima. Considerado uno de los nombres más influyentes de la música electrónica global, el artista —reconocido por su sonido progresivo— ofrecerá un concierto en febrero de 2026.

La última vez que Deadmau5 pisó suelo peruano fue en septiembre de 2009, cuando encendió la noche limeña en la Explanada del Monumental. Hoy, 16 años después, se prepara para reencontrarse con un público que ha vibrado con clásicos como Strobe y Ghosts ’n’ Stuff. Su regreso llega con el auspicio de Studio92.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Deadmau5 en Lima?

Deadmau5 se presentará el viernes 13 de febrero en el Club Cultural Deportivo Lima (Chorrillos), en un espectáculo que promete ser uno de los eventos más importantes de 2026 para la escena electrónica.

La producción está a cargo de Vastion Group y Masterlive, las mismas compañías detrás del exitoso Carl Cox Open Air. A este equipo se suma BAN Talent, responsable de la dirección artística y la curaduría musical.

Entradas para ver a Deadmau5 en Lima

El evento cuenta con el respaldo del BBVA como auspiciador oficial, lo que permitirá a sus clientes acceder a un 15% de descuento en todas las fases de venta y financiar sus entradas en hasta seis cuotas sin intereses.

La preventa Early Bird estará disponible del jueves 27 de noviembre al miércoles 3 de diciembre —o hasta agotar stock—, y los tickets podrán adquirirse exclusivamente a través de la app de BOMBO, con precios que parten desde los S/130.

¿Quién es Deadmau5?

Joel Thomas Zimmerman, conocido mundialmente como Deadmau5, es uno de los productores y DJs más influyentes de la música electrónica contemporánea. Conocido por su icónica máscara mau5head y por fusionar tecnología, arte digital y sonido progresivo, se ha consolidado como un referente global.

Debutó en 2005 con Get Scraped y, desde entonces, ha lanzado una serie de álbumes y colaboraciones con artistas como Kaskade, Skrillex, Armin van Buuren, Wolfgang Gartner, Rezz, Kiesza y The Neptunes. Sus temas han sido destacados en compilaciones como In Search of Sunrise 6 y en el programa A State of Trance.

Actualmente figura entre los DJs más influyentes del mundo, con siete álbumes aclamados, múltiples premios JUNO, nominaciones al Grammy y más de 15 millones de seguidores.

En los últimos años ha presentado éxitos como Pomegranate, Channel 43, Hypnocurrency y su celebrado proyecto Kx5 junto a Kaskade, cuyo show en el Coliseo de Los Ángeles marcó un récord histórico según Billboard.

