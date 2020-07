Andrés Calamaro continúa generando polémica al valorar el legado de Queen. | Fuente: Europa Press

Andrés Calamaro no desfallece en su debate que dura ya dos días sobre la relevancia de Queen en la historia de la música. La conversación comenzó en su cuenta personal de Twitter, el 14 de julio, con motivo del 35 aniversario del emblemático festival Live Aid.

"Seguimos pagando aquellos 20 minutos buenos de Queen", aseveró el argentino, desatando el esperado vendaval de réplicas al ser la banda británica considerada por muchos como una de las esenciales de la historia (más aún tras el éxito del biopic “Bohemian Rhapsody”).

Decenas de mensajes intercambió el artista antes de darse un respiro y retomarlo en la tarde noche del mismo martes, prácticamente en el punto donde lo había dejado: "No quiero hacer una polémica si sostengo que Queen es una de las cien bandas más grandes del Reino Unido".

A partir de ahí, y con Calamaro y Queen convertidos en tendencia en Twitter —la red social donde empezó y se sigue desarrollando este asunto—, el músico continuó lanzando ideas y respondiendo a sus seguidores con decisión, ironía y ninguna intención de rendición.

Nadie en su sano juicio se cree que Queen sea mas relevante que The Clash ... Este es el meollo de toda esta cuestión. https://t.co/qQtPslTRak — ... (@bradpittbull666) July 15, 2020

Así, el intérprete de "Flaca" sentenció frases como: "Los troll de Queen son evangelistas sin fe", "A mí me gusta Queen, pero desconfío del público de Queen", “Nadie en su sano juicio se cree que Queen sea más relevante que The Clash, este es el meollo de toda esta cuestión".

Y también no dudó en elogiar a The Cure y The Smiths, entre otros, además de resaltar que los grupos británicos que más escucha son Humble Pie, Ian Dury Blockheads, Savoy Brown, The Faces o Deep Purple. "Cuando suena Deep Purple, Freddie [Mercury] se levanta, cosa que no hace muy a menudo", señaló.

Asimismo, dio vueltas recurrentemente en torno a una idea: "Queen es grande, pero al público de Queen no le gusta el rock ni la música en general". "A los acérrimos de Queen no les gusta realmente el rock... siguiendo el razonamiento del cine Marvel oponible al cine de toda la vida", remarcó.

Ante las críticas hacia su propia obra y su exceso de ego, Calamaro lo dejó claro y volvió al principio, por lo que dos días y centenares de mensajes después, nadie puede asegurar que esto haya acabado: "Jamás osaría compararme con Queen, que es una de las cien bandas más grandes del rock británico". (Con información de Europa Press).