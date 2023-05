Bad Bunny lanzó su tema 'Where she goes': "En ti quise encontrar lo que en otra perdí"

Tras realizar una colaboración con el Grupo Frontera con el tema 'Un x100to', Bad Bunny ha regresado a la música en solitario. El artista sigue disfrutando de sus éxitos musicales y ahora con 'Where she goes' o 'Donde ella va', por su nombre en español, reafirma su presencia en la industria.

Mag, uno de sus productores, le mostró el beat cuando estaban en Los Ángeles hace unos ocho meses. Sin embargo, solo bastaron dos meses para escribir la letra porque “tenía este sentimiento”. ¿Será por Kendall Jenner?

“Simplemente empiezo a cantar. Así que fui directamente al estudio con él y le dije 'oye, creo que tengo un nuevo himno'. Entonces grabamos y ya está. Muy, muy simple. Como dije, simplemente lo sentí. Definitivamente quiero interpretar esta canción pronto”, comentó Bad Bunny para Apple Music.

“Baby, dime la verdad si te olvidaste de mí, yo sé que fue una noche na' má' que no se vuelve a repetir”, reza la primera parte de la canción. “Tal vez en ti quise encontrar lo que en otra perdí. Tu orgullo no me quiere hablar entonce' vamo' a competir”, continúa.

Los fanáticos de Bad Bunny creen que la letra de 'Where she goes' está inspirado en Kendall Jenner ya que justamente hace unos meses, el artista está en citas con la supermodelo, sin embargo, han estado en altibajos y se han dejado ver poco después de que ella “lo ignorara” en un partido de la NBA.

La primera cita de Bad Bunny y Kendall Jenner

En febrero de este año, Bad Bunny y Kendall Jenner fueron captados protagonizando escenas comprometedoras en un club privado de Los Ángeles, desatando fuertes rumores de un nuevo romance. Según TMZ, ambos estuvieron en la pista de baile, y entre canciones, aprovechaban para acercarse más. Envueltos por el momento, las celebridades se besaron en varias oportunidades.

El último fin de semana, la estrella de las 'Kardashians', de 27 años, y el intérprete de 'Tití me preguntó', de 28, fueron vistos nuevamente en un restaurante de Beverly Hills. Según The Grosby Group, la supuesta pareja no habría estado sola, pues al sitio también llegaron Justin Bieber y su esposa Hailey, quienes son buenos amigos de Kendall.

Según los reportes del portal, el popular 'Conejo malo' llegó a la cita un poco más tarde que Kendall Jenner, por lo que la empresaria ya se encontraba esperando al puertorriqueño en las instalaciones del exclusivo establecimiento. Bad Bunny llegó custodiado por un numeroso equipo de seguridad que lo acompañó en todo momento.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, no quiso posar para las cámaras y se dispuso a seguir a sus guardaespaldas que lo guiaron hasta donde ya lo esperaban. La cita habría durado alrededor de dos horas y fue el intérprete puertorriqueño el que abandonó primero el lugar.

Kendall salió seis minutos después que el artista. Al igual que él, en un momento trató de cubrirse de las cámaras y de las preguntas de la prensa. Para intentar resguardar la privacidad de la modelo, su seguridad utilizó sombrillas.