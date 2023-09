Bad Bunny regresa a los Premios Billboard de la Música Latina con estreno en vivo

Bad Bunny, la sensación de la música latina, está listo para cautivar al mundo una vez más. El cantautor puertorriqueño, con 15 nominaciones en los Billboard Latinos, se prepara para presentar un estreno mundial que promete "encender el escenario" el próximo jueves en la premiación.

Aunque ha sorprendido recientemente a sus seguidores con el lanzamiento de Un preview, un nuevo sencillo y videoclip, aún no se ha confirmado que esta sea la canción elegida para su actuación en los Premios Billboard de la Música Latina 2023.

Bad Bunny se suma a la lista de destacados artistas confirmados para el evento, que incluye a estrellas como Calibre 50, Chiquis, Eddy Lover, El Alfa, Eladio Carrión, Farruko, Grupo Frontera, Justin Quiles, La Factoría y Los Angeles Azules, entre otros.

Además, la velada promete ser épica, con presentaciones de Los Sebastianes, Manuel Turizo, Marc Anthony, Marshmello, Myke Towers, Olga Tañón, Nicki Nicole, Pepe Aguilar, Peso Pluma, Sky Rompiendo, Sofía Reyes, Tini, Ximena Sariñana, Yandel y Yng Lvcas.

Los Premios Billboard de la Música Latina 2023 se transmitirán en directo por Telemundo desde el Watsco Center de Coral Gables, ciudad cercana a Miami, el 5 de octubre. Además de las actuaciones, se entregarán premios especiales, como el Billboard Espíritu de la Esperanza, que este año será otorgado a Karol G.

Uno de los más nominado

A pesar de que la música regional mexicana dominará la noche, Bad Bunny no se queda atrás. Con 15 nominaciones, el intérprete de éxitos como Callaíta y Me porto bonito compite en categorías clave, como Artista del Año, Gira del Año y Global 200 Artista Latino del Año.

El Conejo Malo también está en la contienda por Global 200 Canción Latina del Año, gracias a su éxito Tití me preguntó. Además, acumula cuatro nominaciones por su colaboración con Grupo Frontera en Un X100to, incluyendo Hot Latin Song Canción del Año y Canción del Año, Streaming.

El artista más reproducido en Spotify

El cantante puertorriqueño Bad Bunny continúa escribiendo su historia de éxito en la industria musical, y esta vez, lo hace superando un nuevo hito. Por duodécima vez, una de sus canciones ha cruzado la sorprendente marca de mil millones de reproducciones en Spotify. Con este logro, afianza su posición como el artista con más canciones en obtener esta cifra, superando a cualquier otro en la historia de la plataforma de música.

Benito Antonio Ocasio, conocido en todo el mundo como Bad Bunny, es el protagonista del último episodio de Billions Club: The series, por el desempeño de la canción Tití me preguntó, del álbum de estudio Un verano sin ti (2022). Sin embargo, este no es su primer tema en alcanzar este logro, ya que previamente sus éxitos I like it con Cardi B y J Balvin; Callaita con Tainy, Yonaguni; Dákiti con Jhayco; y Mía con Drake, consiguieron lo mismo.