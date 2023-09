Emma Roberts se disculpó con Angelica Ross por supuesto comentario transfóbico

Luego de que Angelica Ross acusara a Emma Roberts de referirse a ella por el género equivocado mientras grababan American Horror Story: 1984, la actriz reveló que su compañera la llamó para disculparse.

“Gracias, Emma, por llamar y disculparte, reconociendo que tu comportamiento no fue el de una aliada. Dejaré la puerta abierta para tu deseo de hacerlo mejor y apoyar causas de justicia social con tu plataforma”, escribió en X.

De acuerdo con Angelica Ross, quien es una mujer transgénero, recordó en un Instagram Live que Emma Roberts hizo un comentario transfóbico en el rodaje de American Horror Story que se estrenó en 2019. Según contó, en ese entonces, el director les dijo: “Bueno, señoritas, saben, es suficiente. Volvamos al trabajo”, Roberts supuestamente respondió: “¿No querrás decir señorita?”.

Después de que el relato se volviera viral, Ross pidió a sus seguidores que no amenacen a Roberts. “Permítanme dejar algo absolutamente claro. Agradezco el apoyo, pero por favor, no bromeen sobre la violencia hacia Emma. Bromeen sobre su responsabilidad”.

“Me alegro de no tener que explicar lo que realmente está pasando a aquellos que lo entienden y les importa”, publicó en X. “La gente se queda con partes y se las lleva sin entender lo que está pasando. He intentado darles partes digeribles. Pero me han ofrecido el espacio para entrar en más detalles pronto”.

Emma Roberts y Angelica Ross en las grabaciones de "American Horror Story: 1984" que se estrenó en 2019.Fuente: FX

Emma Roberts en la nueva temporada de American Horror Story

La temporada 12 de American Horror Story se titula 'Delicate' y llegó a las pantallas de FX el 20 de septiembre. Desde que el canal lanzó el tráiler oficial generó gran expectativa ya que las protagonistas son Emma Roberts y Kim Kardashian.

Esta vez, la serie se dividió en dos partes y la primera ya se lanzó. Si bien previo al avance ya habían mostrado arañas, mujeres pálidas, quirófano, una tétrica canción de cuna y más, el video cerró el concepto de la historia de Anna Alcott, una joven actriz en el estrellato que desea convertirse en madre.

En el clip, se ve que Alcott (Emma Roberts) sueña con tener pronto a su bebé en sus brazos y también tiene en mente ganar un Oscar, pero al estar en ese dilema, descubre que hay una misteriosa mujer siguiéndole. Por otro lado, Kim Kardashian le dará vida a una amiga cercana de la actriz, pero no parece tener buenas intenciones.

En paralelo, Anna se somete a un procedimiento de fecundación y sí logra quedar embarazada, sin embargo, empieza a tener alucinaciones y cree que su bebé se alimenta de su cuerpo. El reparto de la temporada 12 de American Horror Story lo completa Cara Delevingne, Matt Czuchry, Billie Lourd, Denis O’Hare, Leslie Grossman y MJ Rodriguez.