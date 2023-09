Bad Bunny regresa con 'Un preview', su último sencillo del 2023 [VIDEO]

Aunque había dicho que quería tomar un receso en su carrera durante el 2023, Bad Bunny ha continuado deleitando a su audiencia tanto en el escenario como en las plataformas digitales.

Luego de lanzar dos notables colaboraciones: la primera junto a Gorillaz y la segunda en compañía del Grupo Frontera; esta vez, el puertorriqueño ha vuelto a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado Un preview.

Bad Bunny ya había adelantado la llegada del tema a través de su canal de Whatsapp. En un mensaje compartido con sus seguidores, el artista dijo que Un Preview será su última obra, al menos durante los meses restantes del 2023. Sin embargo, también dejó entrever que el 2024 traerá consigo un nuevo álbum y posiblemente una nueva gira.

El sencillo viene acompañado de un videoclip en el que Bad Bunny se presenta con un aspecto sencillo pero cargado de estilo, rodeado en su mayoría por un fondo blanco. En diversas escenas del video, se le puede ver junto a un lujoso Rolls Royce y hasta montando un caballo mecánico.

Letra completa de Un Preview

Baby yo se

Que cuando te pruebe

Yo me voa’ enamora

Que de esa carita

no me voy a olvidar

Ey

La noche está empezando

Que pase lo que tenga

Que pasar

Si tú me lo pide

te lo voy a dar

Baby yo no tengo medio

Heh

De probarte y de enamórame de nuevo

Que se joda mami

Yo te sigo el juego

Ey

Bien loquito en la disco

Me pego bailando

Y te beso el cuello

Ey

Contigo me voy a fuego’

Ey

Baby yo no tengo medio

No

De probarte y de enamórame de nuevo

No me digas na’

Yo no sigo consejo’

No

Bien loquito en la disco

Me pego bailando

Y te beso el cuello

Heh

Deja que se muerdan ello’

Ye ye ye

Diablo mami, que bellaquera

Me tuviste mirando la noche entera

W, tu eres mi vaquera

Te prometo voa’ trata de venirme afuera

Pero pa’ dentro es que va

Mami tú me tiene con la nota eleva

Llegaste soltera y te fuiste enjeva’

Se vino 3 veces por no se va

Ey

Ahora mi bicho es tuyo

Más nadie voy a dárselo

Los culitos por ahí

Eso se canceló

Vamos pa RD

La hookah y el Barceló

Un piquete cabrón

Nadie va tumbárselo

Los deja en visto

Chico parce no

Déjalo que hablen

No hay que preocuparse no

La baby es seca

Pero pa mojarse no

Ey

Ey ey

Y si tú quiere

Nos hacemos jevo’

Se que tú eres peligro

Pero yo me atrevo

Y si tú quiere

Pa casa te llevo

Aunque sea por un ratito

Después sigo soltero

Baby yo no tengo miedo

Hah

De probarte y de enamórame de nuevo

Que se joda mami

Yo te sigo el juego

Ey

Bien loquito en la disco

Me pego bailando

Y te beso el cuello

Ey

Contigo me voy a fuego'

Hehe

Bad Bunny revela detalles de su próximo álbum de estudio

Bad Bunny, el joven ícono de la música urbana, ha dejado grandes noticias para sus fanáticos ansiosos por escuchar nueva música. En una entrevista exclusiva con Vanity Fair, el artista no solo compartió sus pensamientos más profundos sobre la vida y la salud mental, sino que también adelantó detalles emocionantes sobre su próximo álbum de estudio, que ha mantenido celosamente en secreto hasta ahora.

El cantante confesó abiertamente sus altibajos emocionales, subrayando la importancia de cuidar la salud mental en un mundo donde la presión es constante. "Es demasiado, y tu salud mental puede verse impactada", dijo el Conejo Malo, quien compartió sus momentos de vulnerabilidad. "Hay días en los que me siento fuerte y poderoso, pero a veces me siento vulnerable. Hay días en los que siento que no puedo manejar mi propia vida, ¿sabes a qué me refiero?".

¿Cómo será el nuevo disco de Bad Bunny?

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, reveló sus inspiraciones de los años 70, aunque mantiene en incógnita cómo esto influirá en su próximo trabajo. Lo que sí promete es que su nuevo álbum será totalmente diferente al anterior. En sus propias palabras: "Es imposible que el álbum que salga después de Un verano sin ti suene como él. No, jamás de los jamases. ¡Siempre estoy buscando la manera de hacer algo nuevo!"

Este próximo proyecto discográfico se perfila como el más personal del cantante hasta la fecha. "Ahora más que nunca, me siento más seguro al hablar de lo que pienso, lo que siento y cómo vivo a través de mi música", confesó el artista.

¿Cuándo saldrá al mercado el nuevo álbum de Bad Bunny?

Según Vanity Fair, su próximo álbum se espera en otoño para el hemisferio norte y primavera para el hemisferio sur, lo que significa que podría llegar en septiembre. Sin embargo, el artista no reveló más detalles sobre la fecha de lanzamiento.