"No somos novios, vamos a ver qué pasa": Isabella Ladera niega tener una relación con Hugo García

Isabella Ladera descartó ser novia de Hugo García. La celebridad venezolana respondió ante los rumores de romance con el peruano, con quien se lució muy cariñosas semanas atrás luego de que este fuera a Miami para la inauguración de su spa y en un evento público dentro de un prestigioso hotel de la ciudad.

Del mismo modo, en los últimos días, Hugo García e Isabella Ladera se mandaron mensajes en una de las últimas publicaciones del exintegrante de Esto es guerra donde aparece corriendo en una maratón en Sidney, Australia.

“Qué ejemplar eres”, le escribió Ladera al exchico reality, quien respondió: “Isabella, se logró. Gracias por acompañarme y ser parte de este nuevo reto”. El deportista nacional también le hizo un comentario a la influencer en TikTok. “Vengo del futuro a decirte que tendrás una linda noche. La próxima corres conmigo”, le dijo Hugo.

Todo parecía indicar que ambos estarían viviendo romance. Es así como una usuaria le preguntó a Ladera, en una transmisión en vivo, cuándo oficializaba a García como su novio. Sin embargo, la propia empresaria negó que exista una relación entre ambos.

“No somos novios. Ustedes saben que no somos novios. Es que lo quiero, sí yo lo quiero burde, de lindo. Y él a mí. Vamos a ver qué pasa. Más allá del destino. Vamos a ver nuestras decisiones y todo eso”, sostuvo.

En otro momento, otra usuaria comentó que Hugo García “no tiene suficiente dinero” para Isabella Ladera ya que a ella le gustarían hombres “con mucho dinero, así sean feos” algo que la propia personalidad venezolana descartó.

“Miren, una mujer que hace su propio dinero está con el hombre que quiere, con el hombre que la quiere, no con el hombre que necesita. Dios mío, qué ladilla”, comenzó diciendo una incómoda Isabella. “Yo trabajo burda como para estar con alguien que simplemente tenga más dinero que yo. ¿Para ser igual que infeliz? No, para eso yo trabajo”, añadió.

Isabella Ladera y Hugo García se lucieron juntos en Miami. La modelo venezolana estuvo en un evento público al lado del deportista peruano, avivando así un posible romance.

Fue Hugo García quien compartió en su cuenta de Instagram un video donde aparece dentro de una camioneta con Ladera, quien lo mira fijamente para acomodarle las cejas con una pequeña brocha. “Pensó que había perdido el que me regaló. Dice que la cejas a donde vaya siempre bien peinaditas”, escribió el peruano.

Seguidamente, Isabella Ladera apareció entre los brazos de Hugo García, quien le agarra de la cintura ante los flashes de las cámaras que los fotografiaban juntos. Ella lucía un elegante vestido largo color negro mientras que el exchico reality usa un conjunto más sport con un polo, una chaqueta y un pantalón de vestir oscuro con zapatillas.

Por otro lado, García compartió otro video donde aparece sosteniendo de la cintura a la influencer venezolana, quien sonríe posando agarrada por el deportista. Ambos miran a la cámara mostrando la confianza y el cariño que se tienen.

Hugo García no escondió su entusiasmo por estar al lado de Isabella Ladera. A través de sus historias en Instagram, el influencer peruano compartió videos donde aparece la venezolana dando un brindis por la inauguración de su local.

García publicó una foto al lado de Ladera agarrándole la cintura y recostando su cabeza al lado del cabello de la joven. “Lo mejor para ti, siempre”, expresó el también deportista en la imagen con Ladera.

Eso no es todo. Por medio de un live en TikTok, compartido por una usuaria, se puede ver a Hugo García e Isabella Ladera haciendo un coqueto baile. Él le agarra de la cintura mientras ella le enseña unos pasos para bailar salsa. Enseguida, la venezolana toca a García de la cintura y los brazos queriendo que siga sus pasos de baile.

En otro video se puede observar a Hugo García abrazando del cuello a Ladera, quien sonríe a la cámara mientras ambos juntan los rostros. Después, la influencer se pone encima del peruano agarrándole la mano y mirándolo sonriente. Luego, Hugo la agarra de la cintura por detrás demostrando una gran confianza y complicidad.

Hugo García negó sentir celos de Vinicius Jr. luego de ver al brasileño junto a Isabella Ladera en un restaurante en Miami y tras la publicación de la propia influencer venezolana donde se le ve abrazada por la estrella del Real Madrid.

El modelo peruano afirmó que Isabella Ladera es su amiga y que no le afecta que salga con el futbolista internacional. “Isabella y yo nos llevamos super bien. Somos amigos. Siempre lo he dicho, no tendría por qué molestarme con ella”, declaró García a las cámaras de Amor y fuego.

El exintegrante de Esto es guerra recalcó desconocer si Vinicius Jr. busca pretender a Isabella, con quien apareció semanas atrás disfrutando de las playas en Miami, avivando un posible romance. “Ella me dijo que lo conoce y que iban a salir a comer. Eso es todo. Yo no tendría que estar mal con ella”, recalcó.

En otro momento, bromeó con la idea de pedirle a Vinicius Junior su camiseta asegurando que es hincha del Real Madrid, pero no del brasileño. “Obvio. Tengo mi camiseta del Real Madrid. Claro, soy hincha. De Vinicius no, del Real”, sostuvo.

