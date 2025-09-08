¿Se reconciliaron? Isabella Ladera reacciona tras supuesto video íntimo con Beéle que se volvió viral

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Isabella Ladera y Beéle vienen siendo tendencia luego de que se viralizara un supuesto vídeo íntimo de las dos celebridades, en redes sociales durante la madrugada de este lunes 8 de setiembre.

De acuerdo con medios internacionales, el intérprete de Si te pillara apareció en un video privado acompañado de una mujer que sería la influencer venezolana, con quien mantuvo un polémico romance que terminó en octubre de 2024.

"El vídeo habría sido grabado por ellos mismos, pero filtrado por una fuente que aún no es clara", señala la revista Semana.

Por otro lado, diversos usuarios se percataron de que el cabello de Beéle está pintado de rosa, mismo color que usaba el cantante colombiano cuando se rumoreaba de su infidelidad a su esposa con Ladera, confirmando su noviazgo con la venezolana semanas después.

Cabe resaltar que, hasta el momento, ni Isabella Ladera ni Beéle han salido a esclarecer si son ellos los protagonistas del polémico video que sigue siendo visto por miles de personas en Internet y quienes ya comentan de una posible reconciliación entre ambos.

La influencer Isabella Ladera y el cantante Beéle terminaron su romance en octubre de 2024. | Fuente: Instagram (beele)

¿Qué dijo Isabella Ladera tras filtración de supuesto vídeo íntimo con Beéle?

Isabella Ladera viene generando diversas reacciones luego de compartir controvertidos mensajes en su cuenta oficial de Threads en las últimas horas.

Lejos de ser clara y tajante sobre el tema, la empresaria de 25 años se llevó la atención de sus seguidores al difundir textos que serían indirectas a su expareja Beéle.

"Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente", escribió la celebridad el último domingo en medio de la filtración del video viral. "Con la persona correcta ni el pasado duele, ni el presente asusta", se lee en otro post.

A mediados de 2024 se hizo oficial el romance entre Beéle e Isabella Ladera. Esto, luego de rumores de infidelidad del artista de reguetón a su esposa Camila Rodríguez, quien mostró pruebas del engaño con Ladera a diversos medios.

Tras anunciar su polémica relación con románticas fotos juntos, Isabella Ladera protagonizó dos videoclips musicales de Beéle: Frente al mar y Mi refe. Sin embargo, revelaron el fin de su romance en octubre del año pasado.

"Que cuando estamos juntos nada sale mal, para mi todo sale bien. Se siente fenomenal", "No pasa nada, yo lo transformo a mi favor", expresó Isabella en recientes mensajes.

Isabella Ladera negó tener una relación con el peruano Hugo García. | Fuente: Instagram (hugogarcia)

Isabella Ladera negó tener una relación con Hugo García

Isabella Ladera respondió ante los rumores de romance con Hugo García, con quien se lució muy cariñosas semanas atrás luego de que este fuera a Miami para la inauguración de su spa y en un evento público dentro de un prestigioso hotel de la ciudad.

Hugo García e Isabella Ladera se mandaron cariñosos mensajes en una publicación donde el exintegrante de Esto es guerra aparece corriendo en una maratón en Sidney, Australia.

“Qué ejemplar eres”, le escribió Ladera al exchico reality, quien respondió: “Isabella, se logró. Gracias por acompañarme y ser parte de este nuevo reto”.

Todo parecía indicar que ambos estarían viviendo romance. Es así como una usuaria le preguntó a Ladera, en una transmisión en vivo en TikTok, cuándo oficializaba a García como su novio. Sin embargo, la propia empresaria negó que exista una relación entre ambos.

“No somos novios. Ustedes saben que no somos novios. Es que lo quiero, sí yo lo quiero burde, de lindo. Y él a mí. Vamos a ver qué pasa. Más allá del destino. Vamos a ver nuestras decisiones y todo eso”, sostuvo.

En otro momento, otra usuaria comentó que Hugo García “no tiene suficiente dinero” para Isabella Ladera ya que a ella le gustarían hombres “con mucho dinero, así sean feos” algo que la propia personalidad venezolana descartó.

“Miren, una mujer que hace su propio dinero está con el hombre que quiere, con el hombre que la quiere, no con el hombre que necesita. Dios mío, qué ladilla (…) Yo trabajo burda como para estar con alguien que simplemente tenga más dinero que yo. ¿Para ser igual que infeliz? No, para eso yo trabajo”, acotó.

Isabella Ladera lanza controvertido mensaje tras filtración de supuesto vídeo íntimo.Fuente: Threads (isabella.ladera)