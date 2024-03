"Me irrita": Billie Eilish contra los artistas que publican múltiples versiones de sus vinilos

Billie Eilish lanzó una crítica a una práctica común en la industria musical que ella considera perjudicial para el medio ambiente; se trata de la sobreproducción de variantes de vinilos para impulsar las ventas de álbumes.

La cantante expresó su frustración con esta estrategia comercial durante una entrevista con la revista Billboard, destacando sus propios esfuerzos por adoptar prácticas sostenibles en su carrera.

"No puedo expresar el despilfarro que supone. Lo tenemos delante de nuestras narices y la gente se sale con la suya a todas luces", sostuvo.

La joven cantautora, reconocida por su álbum Happier Than Ever, ha optado por utilizar vinilos reciclados en su producción y ha colaborado con la organización REVERB para reducir el impacto ambiental de sus giras.

Crítica a sus colegas

Billie Eilish criticó a algunos de los artistas más destacados de la industria por fomentar la compra repetida de su música mediante la creación de numerosas variantes de un mismo álbum. Según la cantante, esta práctica refleja una mentalidad centrada en los números y las ganancias.

"Algunos de los artistas más importantes del mundo hacen 40 vinilos diferentes con una cosa única, para que sigas comprando más", manifestó la artista. "Es tan derrochador, y me irrita que todavía estemos en un punto en el que te importan tanto tus números y te importa tanto ganar dinero".

La ganadora del Oscar 2024, comparó esta situación con una escena de Los juegos del hambre, argumentado la presión de los artistas para seguir las normas establecidas por la industria.

"Estaba viendo Los juegos del hambre, y me hizo pensar en ello, porque es como, todos vamos a hacerlo porque [es] la única manera de jugar el juego. No hace más que acentuar esta forma ya un poco desordenada de funcionar de esta industria", explicó.

Billie Eilish, la artista más joven en ganar dos Oscar

Billie Eilish ganó su segundo Oscar por What Was I Made For?, tema incluido en la esperada película Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

Esta estatuilla la consagra como la artista más joven -22 años- en recibir este tipo de galardones. Como se recuerda, junto a su hermano Finneas, también fueron ganadores en 2022 por su canción No Time to Die para la película de James Bond que lleva el mismo nombre.

La canción What Was I Made For? fue compuesta por la propia cantante estadounidense Billie Eilish y contó con la colaboración de su hermano, quien produjo el tema en su estudio casero de Los Ángeles.

Este tema íntimo y desgarrador sirve de fondo sonoro para escenas fundamentales de la película, al tiempo que subraya de forma conmovedora el mensaje y sentimiento de la misma.

