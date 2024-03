Billie Eilish ganó su segundo Oscar a Mejor canción original por 'What Was I Made For?', de 'Barbie'

Billie Eilish continúa demostrando su talento y este domingo se ha llevado su segundo Oscar por What Was I Made For?, tema incluido en la esperada película Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

Esta estatuilla la consagra como la artista más joven -22 años- es recibir este tipo de galardones. Como se recuerda, junto a su hermano Finneas, también fueron ganadores en 2022 por su canción No Time to Die, hecha para la película de James Bond que lleva el mismo nombre.

La canción What Was I Made For? fue compuesta por la propia cantante estadounidense Billie Eilish y contó con la colaboración de su hermano, quien produjo el tema en su estudio casero de Los Ángeles.

Este tema íntimo y desgarrador sirve de fondo sonoro para escenas fundamentales de la película, al tiempo que subraya de forma conmovedora el mensaje y sentimiento de la misma.

Mejor Canción Original en los Premios Oscar 2024

What Was I Made For?, de Barbie 🏆

I’m Just Ken, de Barbie

The Fire Inside, de Flamin' Hot

It Never Went Away, de American Symphony

Wahzhazhe, de Killers Of The Flower Moon

Billie Eilish y Finneas O'Connell interpretaron la canción 'What Was I Made For?' de la película Barbie durante la ceremonia de los Premios Oscar 2024.Fuente: EFE

Barbie, un éxito en taquilla pero no en los Premios Oscar 2024

Los tres premios Grammy que recibió Barbie destacan en una temporada de premios que, prácticamente, ha dejado sin reconocimiento a la cinta. A pesar de convertirse en la película más taquillera de 2023 y generar un fenómeno mundial que llevó a seguidores de todo el mundo a vestirse de rosa para acudir a las salas de cine, la película no ha recibido la atención esperada en otras ceremonias.

La película de Gerwig se destacó como la más nominada en galas como los Globos de Oro 2024, donde logró dos premios de los nueve a los que aspiraba, y los Critics' Choice Awards, donde obtuvo seis reconocimientos en categorías secundarias de las 18 nominaciones que tenía. Sin embargo, la ausencia de nominaciones para Gerwig en los Oscar en la categoría de mejor dirección y para Margot Robbie como mejor actriz fue lo que generó un gran descontento entre los fans.

No obstante, Barbie ha encontrado su reconocimiento en el ámbito musical. El tema de Eilish también obtuvo elogios en los Globos de Oro, y la canción interpretada por Ryan Gosling en el filme, I’m Just Ken, fue galardonada en los Critics' Choice. Ambos temas competieron por el codiciado premio de la Academia al mejor canción en la ceremonia que se está llevando a cabo este 10 de marzo.

