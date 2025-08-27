Bon Jovi reeditará su disco ‘Forever’ con duetos con Bruce Springsteen, Joe Elliott, Robbie Williams, Avril Lavigne, entre otros

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La banda de rock Bon Jovi reeditará su disco Forever, lanzado el año pasado, con colaboraciones de diversos artistas, como Bruce Springsteen, Jelly Roll, Joe Elliott, Avril Lavigne, Robbie Williams, entre otros.

Esta reedición se titulará Forever (Legendary Edition) y llegará al mercado el próximo 24 de octubre. El disco incluirá como novedad la canción Red, White & Jersey, que no fue incluida en el lanzamiento original.

Este es el listado de canciones de la reedición de Forever junto con los artistas invitados por Bon Jovi:

1. Red, White & Jersey

2. Legendary (junto con James Bay)

3. We Made It Look Easy (junto con Robbie Williams)

4. Living Proof (junto con Jelly Roll)

5. Waves (junto con Jason Isbell)

6. Seeds (junto con Ryan Tedder)

7. Kiss The Bride (junto con Billy Falcon)

8. The People’s House (junto con The War & Treaty)

9. Walls Of Jericho (junto con Joe Elliott)

10. I Wrote You A Song (junto con Lainey Wilson)

11. Living In Paradise (junto con Avril Lavigne)

12. My First Guitar (junto con Marcus King)

13. Hollow Man (junto con Bruce Springsteen)

14. We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil (junto con Carin León)



Forever (Legendary Edition) dropping October 24th with a little help from our friends 🤘 But first...2 tracks this Friday: "Red, White & Jersey" and "Hollow Man (with @springsteen)" pic.twitter.com/UACUSUH2Qx — Bon Jovi (@BonJovi) August 27, 2025

El origen de la reedición de Forever

En un pronunciamiento (compartido por la revista Rolling Stone), Jon Bon Jovi explicó que la reedición de Forever “nació de la necesidad”, en referencia a los problemas con las cuerdas vocales que padece y que le impiden salir de gira con la banda.

“Mi cirugía de cuerdas vocales y la posterior rehabilitación fueron un proceso bien documentado que se desarrolló durante el lanzamiento de Forever, en junio de 2024. Cantaba bastante bien en el estudio para la grabación, pero las exigencias vocales y los rigores de las giras aún estaban fuera de mi alcance”, reconoció el frontman de la agrupación.

“Sin la posibilidad de salir de gira ni promocionar un álbum del que todos estábamos muy orgullosos, decidí pedir ayuda a algunos amigos en mi momento de necesidad. Todos son grandes cantantes, artistas y, además, personas maravillosas. El resultado es un álbum con una nueva perspectiva y un nuevo espíritu: un álbum de colaboración que demuestra que todos podemos salir adelante en este mundo con un poco de ayuda de nuestros amigos”, sentenció.

Cabe mencionar que Bon Jovi no sale de gira desde hace más de tres años, algo que preocupa a sus fanáticos y ha provocado que pululen rumores en torno a la continuidad de la banda.

De hecho, recientemente, se difundió la versión de que Tico Torres, histórico baterista de Bon Jovi, había decidido abandonar la banda y dejar la música. El propio artista tuvo que salir al frente de las especulaciones, a las que calificó de “tonterías”. “Los músicos no se retiran, especialmente yo”, sostuvo.

