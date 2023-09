Bruce Springsteen posterga toda su gira de 2023 por problemas de salud

El cantante estadounidense, Bruce Springsteen, postergó todas las presentaciones que tenía programadas durante el resto del año debido a problemas de salud. Semanas atrás, el intérprete de Dancing In the Dark fue diagnosticado con úlcera gástrica, obligándolo a postergar los conciertos de septiembre; sin embargo, no contó que el tratamiento iba a durar más de lo previsto.

Sus representantes emitieron un comunicado a través de las redes sociales donde indicaron que el músico "sigue recuperándose de manera constante y seguirá el tratamiento durante el resto del año por recomendación médica".

Fechas deberán reprogramarse

El documento agrega que las fechas postergadas deberán reprogramarse para el próximo año. Los detalles, según indicaron, se anunciarán durante la próxima semana y aquellos que no puedan asistir a las nuevas fechas, podrán obtener el reembolso respectivo.

"Gracias a todos mis amigos y fans por sus buenos deseos, ánimo y apoyo. Estoy mejorando y no puedo esperar para verlos a todos el próximo año", expresó el músico.

Bruce Springsteen y su banda tenían conciertos programados para este mes en Nueva York, Washington D.C. y Ohio, con otros conciertos en Canadá, Arizona y California para cerrar el año 2023. Ahora, todo eso ha cambiado.

Bruce Springsteen vendió su catálogo musical por 500 millones de dólares



Bruce Springsteen vendió los derechos de su catálogo musical a Sony por un acuerdo estimado en 500 millones de dólares. La venta, la cual se cerró en 2021, incluye sus creaciones como compositor, además de éxitos como Born in the U.S.A. o Streets of Philadelphia.

El roquero de Nueva Jersey es otra de las estrellas musicales en vender su catálogo, siguiendo los pasos de Bob Dylan, Tina Turner o Neil Young, que lo hizo solo para una parte de su obra.

Las adquisiciones de derechos musicales experimentan un boom por el interés de los mercados financieros en las lucrativas carteras de este tipo de activos.

En 2020, Bob Dylan vendió su catálogo por 300 millones de dólares, mientras que Stevie Nicks de la banda de rock Fleetwood Mac hizo lo mismo con una parte mayoritaria del suyo por 100 millones de dólares.

Sprignsteen ha estado con la discográfica Columbia Records de Sony durante todos sus 50 años de carrera, en los que ha vendido más de 150 millones de copias.