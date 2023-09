Kylie Minogue hace un repaso a su carrera y confiesa que no se siente un "ícono" pese a su éxito

Kylie Minogue se encuentra en el apogeo de su carrera luego del lanzamiento de su decimosexto álbum, Tension, y el éxito mundial de su single Padam padam. Sin embargo, la estrella del pop australiano, que lleva más de tres décanas en la música, sorprende al expresar que no se siente un ícono.

"Ya no siento que se infravalore a los artistas pop como cuando empecé en esto", afirmó la destacada cantante australiana en una entrevista con EFE. Al recordar esos años iniciales en su país natal, Minogue rememora una época en la que la escena musical estaba dominada por el rock, cuando decidió dar el salto desde su papel en la serie Neighbours y adentrarse en el mundo de la música con su álbum debut, Kylie (1988), que incluía temas como I should be so lucky", número 1 en las listas del Reino Unido.

De estrella de telenovelas a ícono del pop

La estrella del pop reflexionó sobre sus humildes comienzos en la industria y cómo, a pesar de sus éxitos tempranos, no siempre se le otorgaba la credibilidad que merecía. "Entonces yo era aquella jovencita de una telenovela que lanzó The loco-motion y que secuestró las listas de ventas durante semanas. Era algo completamente inusual, pero aún así no me daban mucha credibilidad, como si no me lo hubiese ganado".

Sin embargo, con el tiempo, Kylie siente que ha ganado reconocimiento, al menos en un sentido personal. Aunque la gente la considera un "ícono" en la música pop, ella dice: "No me sentía como un ícono cuando me desperté esta mañana antes de pasar por peluquería y maquillaje", y señala que no es algo que tenga presente, "ni en los momentos más bajos ni en los más desafiantes".

Una carrera con altibajos

La carrera de Kylie Minogue ha estado marcada por altibajos, tanto en su vida personal, como cuando superó un cáncer, como en su carrera profesional, cuando experimentó con géneros musicales diferentes, como el country en su álbum Golden (2018). Su álbum Disco (2020), a pesar de lanzarse en medio de la pandemia y sin una gira de presentación, recibió elogios de la crítica y del público.

En cuanto a su último álbum, Tension, Minogue compartió que originalmente tenía la intención de centrarse en el sonido de los años 80, pero luego decidieron abrir el repertorio a compositores externos a su equipo de confianza. Este enfoque resultó en éxitos como 10 out of 10" y Padam padam, que la convirtieron en la única mujer con al menos un número 1 en cada una de las últimas cinco décadas en el Reino Unido.

Lista para Las Vegas

Además de su éxito musical, Kylie Minogue está a punto de estrenar su primera residencia musical en Las Vegas, lo que la mantendrá ocupada hasta mayo del próximo año. Sin embargo, anhela encontrar tiempo para organizar su primera gira mundial en muchos años

"Surgió después de una charla en torno a una visión romántica del viaje hasta allí, como esa sensación de conducir en un paisaje cada vez más seco y polvoriento hasta un oasis o de aterrizar de noche en avión y toparte por la ventanilla con ese mundo de luces deslumbrantes", comenta.