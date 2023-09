Selena Gomez a un año del estreno de 'My mind and me': "No lo volveré a ver nunca más"

Mira el tráiler de "My mind and me", documental que abarca el viaje de Selena Gomez de seis años hacia una nueva luz. | Fuente: Apple TV

Una de las artistas más destacadas en la actualidad es Selena Gomez. Si bien sus actuaciones y música han destacado en los últimos años, sus problemas de salud mental han ido de la mano con su éxito.

Por ello, la exchica Disney enfrentó periodos de depresión y ansiedad que la llevaron a internarse en un centro en 2018 donde le diagnosticaron trastorno bipolar; además de su trasplante de riñón por el lupus que padece desde 2011.

Bajo el título de My mind and me, documental estrenado en noviembre del año pasado, Selena Gomez abrió las puertas de su intimidad donde expone cómo fue estar en el ojo público por ser expareja de Justin Bieber.

A poco de cumplirse un año desde su estreno en Apple TV+, la cantante reconoció que está orgullosa de mostrarse como es, pero no volvería a verlo. “Me resulta muy complicado verlo. De hecho, no lo volveré a ver nunca más”, dijo en la Conferencia Global de Música y Mente de Thrive.

“Estaba muy en contra. Durante un largo período de tiempo no sabía si se trataba de una buena idea. En alguna ocasión, pensé que a lo mejor durante un tiempo solo me quería dedicar a ser actriz y no sabía si eso podría poner en peligro cosas de mi vida. No sabía que estaba haciendo dejando entrar a gente en mi vida”.

Una vez grabado y lanzado, Selena Gomez afirmó que ya, “no tenía opción en ese punto. Y estaba aliviada. Sentí como me quité un gran peso de encima. Sentía que tenía muchas cosas que decir que me estuve guardando durante años”.

Selena Gomez estrenó su nueva canción Single soon

Selena Gomez se despidió de agosto volviendo a la escena musical con su nuevo sencillo Single soon, en el que celebra la soltería y el empoderamiento femenino. La cantante, recordada estrella juvenil de Disney Channel, ha lanzado finalmente su esperada canción mientras sigue preparando su próximo álbum de estudio. En la letra, Gomez cambia a los chicos por su mejor vestido y una noche con amigas, demostrando que no necesita una relación para ser feliz.

Desde el lanzamiento del tema, las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y admiración hacia la artista de 31 años. “La patrona está de vuelta”, “Todo el día estuve esperando este momento”, “Mi nuevo himno”, “Bellísima”, “No decepcionas”, “Está dando todo lo que se supone que debe dar”, “Esa es la Selena que todos queríamos ver”, son solo algunos de los comentarios que sus fanáticos han compartido.

El nuevo sencillo de Selena viene acompañado de un videoclip en el que la cantante celebra la soltería. Desde el comienzo, la idea de no preocuparse por los hombres queda clara con un mensaje de voz de su hermana pequeña Gracie Elliot, de 10 años: "Hola, hermanita, te quiero. Jamás te preocupes por los novios. En absoluto". A continuación, la cantante aparece con un atuendo llamativo, luciendo un minishort vaquero y un bustier brillante, mientras se pregunta cuál será la mejor forma de terminar su relación: "¿Debería hacerlo por teléfono? / ¿Debería dejar una pequeña nota? / ¿En el bolsillo de su abrigo? / Tal vez simplemente desaparezca".

Single Soon explora las dudas y decisiones que acompañan a una ruptura. Gomez se lanza a la noche con un minivestido metalizado y zapatos de plataforma, mostrando una actitud de empoderamiento y libertad, muy al estilo de Carrie Bradshaw (interpretada por Sarah Jessica Parker) en Sexo en Nueva York (Sex and the city) -Selena ya había hecho un giño a la serie en los previos al estreno de este sencillo-. La salida empieza en una cena para luego viajar en limusina y pasar unas horas de karaoke y baile. La diversión termina en un baño nocturno en la piscina mientras se repite el pegajoso estribillo: “Pronto estaré soltera”.