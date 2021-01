Carlos do Carmo, considerado una de las voces más destacadas del fado portugués, falleció este 1 de enero a los 81 años. | Fuente: Sala BBK | Fotógrafo: Mikel Martínez de Trespuentes

El fadista Carlos do Carmo, el primer portugués en recibir un Grammy e intérprete de algunos de los clásicos de la canción portuguesa, falleció este 1 de enero a los 81 años en un hospital de Lisboa (Portuga) a consecuencia de un aneurisma.



Fuentes familiares confirmaron a medios locales el deceso, un día después de que fuera ingresado en Lisboa el artista, que inmortalizó temas como "Lisboa, menina e moça" o "Os putos".



Nacido en 1939 en Lisboa, Carlos do Carmo era uno de los fadistas más reconocidos en todo el mundo y en 2014 se convirtió en el primer portugués en recibir un Grammy, cuando fue galardonado con un Latin Grammy por sus 50 años de carrera.



Hijo de una de las mayores "reinas del fado", la desaparecida Lucília do Carmo, Carlos lanzó en 1963 un disco sencillo llamado "Loucura", que le consagró en la música y le abrió las puertas del espectáculo a nivel internacional.



UNA CARRERA DESTACADA

El cantante actuó en grandes escenarios como el Olympia, en París, el Alter Oper, en Fráncfort o el Royal Albert Hall, en Londres, con canciones que en muchos casos eran interpretaciones de letras de escritores portugueses, como Vasco Grasa Moura, Manuel Alegre, José Saramago o Antonio Lobo Antunes.



Tras medio siglo de carrera, Do Carmo, que cumplió 81 años el pasado 21 de diciembre, se despidió de los escenarios en noviembre de 2019, con dos conciertos en los coliseos de Lisboa y Oporto.



"Voy a cumplir 80 años. Hay personas que tienen la capacidad de durar hasta los 90 años cantando o hasta los 100. No es mi caso. Este será el año de la despedida", explicó a principios de 2019 el fadista en un vídeo divulgado por su discográfica, Universal Music Portugal.



Entre las distinciones que recibió durante su vida, destaca la Orden del Infante Don Henrique, el premio más importante de Portugal, y el Premio Goya a la Mejor Canción Original por "Fado da Saudade", en 2008. (EFE).