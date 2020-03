Coronavirus: Los principales conciertos y festivales cancelados alrededor del mundo

Estos son los eventos que se han cancelado en el mundo a causa del Coronavirus. | Fuente: Instagram

La epidemia del Covid-19, más conocida como Coronavirus, ya suma más de 95 mil infectados y unos 3,300 fallecidos alrededor del mundo. Por ello, los famosos y los organizadores de los más importantes conciertos ─así como estrenos de películas y rodajes en la industria de Hollywood─ se han visto obligados a tomar drásticas decisiones para prevenir que el virus se siga expandiendo.

Estrellas como Maluma, los integrantes de BTS, la agrupación peruana Agua Marina, así como grandes eventos internacionales como el Festival Tomorrowland, han sido cancelados o pospuestos. Conoce todos los shows que han sido afectados por el Coronavirus.

TOMORROWLAND

La edición de invierno del festival Tomorrowland, que iba a celebrarse entre el 14 y el 21 de marzo en los Alpes franceses, ha sido anulada por las autoridades de ese país como consecuencia del Coronavirus, indicaron los organizadores, que anunciaron la decisión con "gran dolor de corazón".

"Llevábamos en estrecho contacto con el Gobierno galo desde el sábado sobre el impacto del COVID-19 y finalmente hemos recibido su decisión oficial", indicó la realizadora del festival en su página web.

EL ULTRA MUSIC FESTIVAL DE MIAMI

El festival Ultra de música electrónica en Miami que se iba a celebrar el tercer fin de semana de marzo fue cancelado para evitar contagios por el Coronavirus, informaron medios locales, pero la organización no lo confirmó.

Los fanáticos de la EDM (Electronic Dance Music) subrayaron que eso no impedirá que centenares de personas se trasladen a la ciudad, pues la mayoría de los asistentes al Ultra son jóvenes sin mucho dinero, quienes ya compraron pasajes y estadías de hotel y, de no asistir, no van a recibir reembolsos.

MIPTV Y EL FESTIVAL CANNESERIES

Francia ha cancelado el encuentro televisivo MIPTV y aplazado, para el último trimestre del año, el Festival Internacional de Series de Cannes, dos eventos organizados en la ciudad de Cannes, que por el momento mantiene en la agenda su prestigioso festival de cine.



XVII BIENAL DE ARQUITECTURA

En Italia, la XVII Bienal de Arquitectura de Venecia comenzará en agosto, en lugar de mayo, y durará solo tres meses, en un contexto en el que el país mediterráneo ha visto descender el número de turistas y la ocupación hotelera.



SXSW

Se mantendrá en EE.UU. el encuentro SXSW en Austin (Texas), un festival internacional que combina cine, música y tecnología. Arrancará la próxima semana, pero sin la presencia de dos gigantes tecnológicos: Twitter y Facebook.

AGUA MARINA

La orquesta peruana Agua Marina señaló en su cuenta de Facebook que tuvieron que cancelar su gira por Europa ante la amenaza del Coronavirus. Ello luego de que se conociera del aumento de personas infectadas con el Covid-19. La agrupación había agendado su paso por el continente en abril.

“Informamos al público en general que la GIRA EUROPA 2020 que nuestro grupo iba a realizar en el mes de abril queda cancelada debido a la coyuntura actual en salud (Coronavirus) y a las recomendaciones de las autoridades de los países que íbamos a visitar”, señalaron en el comunicado.

MALUMA

A través de su cuenta de Instagram, Maluma anunció que pospuso su concierto en Milán después de que la alarma del Coronavirus invadiera a Europa. Por medio de sus historias en esta red social, el intérprete de “HP” confirmó que cambió la fecha de su show en Italia: “desafortunadamente el show que íbamos a tener este 7 de marzo lo vamos a posponer para el 31 de marzo”, aseguró.

BTS

Las estrellas de BTS anularon los cuatro shows previstos para abril en Seúl, debido a la enfermedad en dicho país, donde hubo casi 600 nuevos contagios en las últimas 24 horas.

La banda de k-pop, conformada por siete chicos, es uno de los fenómenos musicales más importantes del mundo. Los conciertos estaban programados en el Estadio Olímpico de Seúl para promover su último álbum, "Map of the Soul: 7", del que se vendieron cuatro millones de copias antes de su salida.

TINI STOESSEL

La cantante argentina Tini Stoessel estuvo de gira por Europa con su tour “Quiero volver”. La artista pisó suelo italiano y cuando había programado eventos por Alemania, tuvo que cancelar el “Meet & Greet” con sus fanáticos debido al brote del Coronavirus.

Después de que se alertara en muchas ciudades europeas la epidemia, la productora de la intérprete de “Fresa” vio conveniente que la artista no esté en contacto con sus fans para que no puedan contagiarla.

BLACKPINK

El grupo Black Pink también canceló su comeback por el brote del Coronavirus. La agencia que se encarga de las artistas aseguró que no presentarán su nuevo tema en Corea del Sur que tenían programado para marzo.