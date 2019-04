Los nombres de Tarantino y Almodóvar suenan fuerte para competir en el Festival de Cannes 2019. | Fuente:

Los nombres de Pedro Almodóvar, Quentin Tarantino y Terrence Malick suenan con fuerza para el Festival de Cannes 2019. Pero recién el 18 de abril se dará a conocer las películas en competencia por la Palma de Oro.

En total, se anunciarán una veintena de filmes en liza en la próxima edición, que se celebrará entre el 14 y el 25 de mayo, con un jurado presidido por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.

Ya se anunció que la cinta de apertura del Festival de Cannes será la comedia de zombis "Los muertos no mueren" con un elenco de lujo: Bill Murray, Adam Driver y Selena Gomez, así como Iggy Pop y Tom Waits.

Quentin Tarantino podría figurar en la lista de seleccionados por "Once Upon a Time in Hollywood", una comedia sobre un actor de westerns venido a menos y su doble en las escenas de acción, papeles interpretados respectivamente por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Algunos medios creen que podría proyectarse el 21 de mayo, día en que se cumplirán 25 años de la presentación de "Pulp Fiction" en Cannes.

"Once Upon a Time in Hollywood", de Tarantino, podría competir en Cannes. | Fuente: Captura de YouTube

¿LA SEXTA DE ALMODÓVAR?

Pedro Almodóvar, un habitual del Festival de Cannes, podría presentar "Dolor y gloria", su película más introspectiva que retrata a un director melancólico interpretado por Antonio Banderas. En España, se ha convertido en la cinta española más vista del año. Almódovar ha competido cinco veces por la Palma de Oro sin llevarse nunca el máximo galardón.

Otros nombres que podrían hacerse un lugar en la competición oficial son los estadounidenses Terrence Malick por "Radegund", James Gray por "Ad Astra", Ira Sachs por "Frankie", y la cineasta Kelly Reichardt por "First cow".

Reichardt es la única directora que suena en las apuestas. El año pasado, solo hubo 3 seleccionadas entre 21 películas.

PABLO LARRAÍN Y LA PRESENCIA LATINA

De Latinoamérica, se baraja que el chileno Pablo Larraín presente una de sus dos últimas películas en el Festival de Cannes: "Ema", sobre un coreógrafo que atraviesa un periodo difícil con su esposa y que cuenta con Gael García Bernal, y su cinta en inglés "The True American", con Mark Ruffalo, sobre un bangladesí herido por un terrorista que participa en la operación para detenerlo.

Suena también la cinta de terror brasileño "Bacurau", de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, con Sonia Braga.

No se espera la inclusión de ninguna película de Netflix, puesto que a diferencia de otros festivales como los de Venecia y Berlín, Cannes rechaza su presencia desde el año pasado debido a un reglamento que obliga a las películas estrenadas en Cannes a salir en las salas de cine en Francia. (AFP)