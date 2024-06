Cyndi Lauper, ícono del pop, se despide de los escenarios con una última gira

Cyndi Lauper se despide de los escenarios. La icónica cantante, ganadora del Grammy, el Emmy y el Tony, ha anunciado a través de sus redes sociales que dará inicio a su gira de despedida en octubre de 2024. A sus 70 años, la artista recorrerá Norteamérica con el tour Girls Just Wanna Have Fun, el cual lleva el mismo nombre que la canción que la catapultó a la fama en los años 80.



Este anuncio coincide con el estreno del documental Let the Canary Sing, dirigido por Allison Ellwood, el cual sigue la carrera de la cantante estadounidense desde sus inicios y que comenzará a proyectarse en Paramount+ en Estados Unidos y Canadá a partir del martes 4 de junio.



"¡Es oficial! La gira de despedida Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper está en camino, ¡y no podríamos estar más emocionados! Prepárate para cantar todos tus éxitos favoritos y crear recuerdos increíbles", anunció Live Nation, la productora a cargo del espectáculo. Las entradas estarán disponibles desde el viernes 7 de junio.

¿Qué ciudades recorrerá la gira de despedida de Cyndi Lauper?

Cyndi Lauper, de 70 años, recorrerá 23 ciudades durante la primavera, comenzando el 18 de octubre en Montreal (Canadá) y pasando por Nueva York el 30 de octubre, Los Ángeles el 23 de noviembre, entre otros lugares, para cerrar el 5 de diciembre en Chicago.



Antes del estreno de su documental, Lauper participará en una ceremonia de grabado de manos en el Teatro Chino TCL de Hollywood. Además, el miércoles aparecerá en el programa Jimmy Kimmel Live!, donde se espera que hable sobre su retiro y sus impresiones sobre el documental, que vio la luz por primera vez en el festival de Tribeca el año pasado.



Mira la lista completa de las fechas de la gira de despedida Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper:

Viernes 18 de octubre - Montreal, QC - Bell Centre Domingo 20 de octubre - Toronto, ON - Scotiabank Arena Jueves 24 de octubre - Detroit, MI - Fox Theatre Sábado 6 de octubre - Boston, MA - MGM Music Hall en Fenway Domingo 27 de octubre - Washington, D.C. - Capital One Arena Miércoles 30 de octubre - Nueva York, NY - Madison Square Garden Viernes 1 de noviembre - Nashville, TN - Bridgestone Arena Domingo 3 de noviembre - Columbus, OH - Schottenstein Center Miércoles 6 de noviembre - Tampa, FL - Amalie Arena Viernes 8 de noviembre - Hollywood, FL - Hard Rock Hollywood Domingo 10 de noviembre - Atlanta, GA - State Farm Arena Martes 12 de noviembre - Dallas, TX - American Airlines Center Jueves 14 de noviembre - Austin, TX - Moody Center Sábado 16 de noviembre - Houston, TX - Toyota Center Martes 19 de noviembre - Phoenix, AZ - Footprint Center Miércoles 20 de noviembre - San Diego, CA - Viejas Arena Sábado 23 de noviembre - Los Ángeles, CA - Intuit Dome Domingo 24 de noviembre - Palm Desert, CA - Acrisure Arena Martes 26 de noviembre - San Francisco, CA - Chase Center Sábado 30 de noviembre - Portland, OR - Moda Center Domingo 1 de diciembre - Seattle, WA - Climate Pledge Arena Miércoles 4 de diciembre - Minneapolis, MN - Target Center Jueves 5 de diciembre - Chicago, IL - United Center

¿Quién es Cyndi Lauper?

La cantante estadounidense Cyndi Lauper (nacida en Nueva York en 1953) inició su carrera en la industria musical con Blue Angel, una banda de retro-rockabilly que ganó popularidad en los bares de Nueva York.



Sin embargo, fue con su álbum solista She's So Unusual en 1983 cuando alcanzó la fama, especialmente gracias al sencillo Girls Just Wanna Have Fun. Este tema, con su rebeldía y extravagancia, se convirtió en un himno feminista y catapultó a Lauper como un ícono pop de los años 80.



Entre sus canciones más destacadas se encuentran Time After Time, All Through the Night, Money Changes Everything y True Colors. Además, es recordada por componer e interpretar el tema The Goonies 'R' Good Enough para la banda sonora de la película de culto The Goonies.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis