Daniel Kessler de Interpol: dos décadas de rock y su conexión especial con el público peruano

El sonido de Interpol es uno de los grandes protagonistas del siglo XXI. Nacieron en ese pequeño resurgir del rock retro de Nueva York entre finales de los 90 y principios de los 2000, junto a grandes bandas como The Strokes o The National. Sin embargo, Interpol tiene un sonido y una imagen diferente, con letras complejas y apasionadas, que les han convertido en una banda de culto.



En 2024, la agrupación conformada por Paul Banks, Sam Fogarino y Daniel Kessler celebra los 22 años de su álbum debut Turn On The Bright Lights y el el vigésimo aniversario de Antics, su segundo disco, con una gira mundial que hará una parada en Lima. En una conversación con RPP, Kessler, guitarrista de la banda, reflexiona sobre su carrera, la evolución de la banda y su relación con los fans.

Algunas canciones conocidas de Interpol son 'Evil', 'At The Rage Back Home' y 'Obstacle 1'.Fuente: Instagram: @interpol, @sonicmcphonic

¿Cómo llega Interpol tras 20 años de Antics?

"20 años son 20 años, ya sabes. Es mucho tiempo," dice Daniel Kessler. "He vivido en muchos lugares desde entonces. Muchas cosas nos han sucedido a todos. Lo que lo hace increíble para mí es que la constante ha sido Interpol. Cada cuatro años más o menos, hemos lanzado un álbum. No porque tengamos que hacerlo, sino porque sentimos una necesidad profunda de escribir música juntos. Es una experiencia catártica ver estos resultados".



Kessler reflexiona sobre cómo Interpol ha sido el ancla de su vida: "Es increíble haber vivido mi vida a través de Interpol. He estado en esta banda más tiempo del que he vivido, lo cual es realmente loco. Ha habido tantas experiencias hermosas y oportunidades para aprender sobre muchas cosas en todo el mundo y diferentes culturas. La comunidad entre las personas que vienen a nuestros conciertos y tocar las canciones es una experiencia maravillosa y única. Estoy profundamente agradecido por eso".

Daniel Kessler, guitarra principal de Interpol.Fuente: Instagram: @interpol, @iamjaimemonzon

¿Cómo es la relación de Interpol con sus fans más jóvenes?

Aunque Interpol comenzó su trayectoria en 1997, no fue hasta 2002 que lanzaron su primer álbum de estudio, Turn On the Bright Lights, el cual recibió aclamación crítica. Dos años después, alcanzaron el éxito comercial con Antics, del cual se desprendieron los sencillos Slow Hands, Evil y C'mere. Hoy, 20 años después, siguen cautivando al público con su música.



Para Daniel Kessler, es notable cómo la música de Interpol ha trascendido generaciones. "Es increíble ver a adolescentes cantando nuestras canciones como si fueran suyas, incluso aunque no habían nacido cuando salieron nuestros primeros álbumes," comenta Kessler. "Es maravilloso ver cómo conectan con nuestra música y la hacen parte de sus vidas".

Interpol celebra el vigésimo aniversario de su segundo álbum de estudio, 'Antics' (2004).Fuente: Instagram: @interpol, @mikeeekimchi

¿Cómo será el concierto de Interpol en Lima?

La gira de Interpol ha sido recibida con entusiasmo. La banda se presentará en Lima el martes 28 de mayo, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Después, continuarán su recorrido por Sudamérica con conciertos en Chile, Argentina y Brasil, antes de dirigirse a Estados Unidos para un par de fechas adicionales. La gira concluirá con una serie de presentaciones en Europa en la segunda mitad del año.



"No hemos tocado los álbumes completos de Turn On the Bright Lights y Antics todavía, pero hemos tenido una gran reacción en los conciertos recientes en Estados Unidos", afirma Kessler. Además, adelanta una sorpresa para el concierto en Lima: "Es la primera vez que tocaremos esos dos álbumes completos, lo cual es algo muy especial. Nunca lo hemos hecho en la historia de Interpol".

Interpol es una banda de indie rock estadounidense formada en 1997.Fuente: Instagram: @interpol, @_chrisstokes_

¿Qué se viene para Interpol?

Aunque el foco actual es la gira de aniversario, Interpol no se detiene ahí. "Hemos comenzado a trabajar en nueva música para el próximo álbum, y estamos muy emocionados. Pero ahora estamos enfocados en la gira y luego veremos cuándo podremos lanzar el nuevo material", revela Daniel Kessler.



Con dos décadas de experiencia en la industria, Kessler ofrece un consejo invaluable para los jóvenes músicos: "Mantén las cosas simples. Si realmente amas lo que haces, sigue haciéndolo incluso si no ves resultados inmediatos. Colabora con otros y aprecia el proceso. Las grandes cosas vienen de la pasión y el trabajo constante".



Para concluir, Kessler expresa su entusiasmo por volver a tocar en Perú: "No podemos esperar a regresar. Amamos tocar en Perú, los fans son de los mejores del mundo. Todas las experiencias que hemos tenido tocando aquí siempre me llenan de alegría y vida. Estoy muy emocionado de volver a Lima y tocar Turn On the Bright Lights y Antics. No puedo esperar a verlos".

