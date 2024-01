David Bowie fue homenajeado en París con una calle que lleva su nombre

La ciudad de París rindió homenaje a David Bowie, con la inauguración de una calle en su honor, ubicada en el distrito 13 de la capital francesa. Este acto se realizó el lunes 8 de enero y estuvo encabezado por el alcalde del distrito, Jérôme Coumet, coincidiendo con la fecha de nacimiento de la leyenda musical, y a pocos días del octavo aniversario de su muerte, ocurrida el 10 de enero de 2016 debido a un cáncer.

La nueva calle, que lleva el nombre del autor de Let's Dance, se encuentra próxima a la avenida Mendes-France y a poca distancia del rió Sena. El comunicado de las autoridades parisinas destacó que el artista realizó su primer concierto fuera del Reino Unido en esta ciudad, concretamente en 1965, en una sala entonces conocida como el 'Templo del Rock'.

La ceremonia de inauguración también contó con la presencia de destacadas personalidades vinculadas al cantante, como el fotógrafo George Underwood y el pintor Geoff MacCormack, quienes son amigos cercanos del músico. Además, las obras relacionadas con Bowie de estos artistas forman parte de una exposición que actualmente se encuentra en la sede de la alcaldía.

El cantautor dejó un legado musical que abarcó desde el glam rock hasta el pop, pasando por el new wave y la música electrónica a lo largo de su carrera que se extendió desde 1962 hasta 2016.

David Bowie sabía que le quedaba pocos días de vida cuando grabó Lazarus



David Bowie recibió el diagnóstico de la gravedad de su enfermedad cuando estaba grabando el video de su sencillo, Lazarus, según reveló un documental emitido por la cadena pública BBC2.

David Bowie: The Last Five Years, dirigido por Francis Whately, explora el último lustro del artista y en particular la grabación de su álbum de 2013 The Next Day y Blackstar, que sacó a la venta dos días antes de su muerte. El musical Lazarus, se estrenó a finales de 2015 en Broadway, Nueva York.

La producción de Whateley, explica que el cantante, que llevaba un tiempo enfermo de cáncer, se enteró de que estaba en fase terminal cuando grababa el material audiovisual de Lazarus, unos tres meses antes de morir, pero solo se lo dijo a su círculo más cercano y además continuó trabajando como si nada.

"Supe al final de la semana de grabación que él se había enterado de que todo había terminado", declara en el documental el director del video, Johan Renck.

Sin embargo, Renck aseguró que la temática del clip, en el que se ve a un Bowie pálido, con los ojos cubiertos con vendajes, tumbado en una cama de hospital, no tuvo que ver con su dolencia, como se había especulado.

"Para mí, debía versar sobre el aspecto bíblico, el hombre que volvería a renacer, y no tiene nada que ver con su enfermedad", afirmó el director, que explicó que el concepto del video inspirado en Lázaro -a quien Jesucristo devolvió a la vida- se le ocurrió antes de conocer el diagnóstico de Bowie.