'El Rey de las Redes', la dura crítica de Quique Neira al "uso tóxico" de las redes sociales

El artista lanzó 'El Rey de las Redes' que, además de ser el primer sencillo de su nuevo álbum, es también un llamado de atención a la utilización tóxica de las redes sociales. | Fuente: RPP Noticias

El cantante chileno y exvocalista de Gondwana, Quique Neira, presentó en RPP El Rey de las Redes, una canción que invita a reflexionar sobre el mal uso de las redes sociales en la vida moderna.

Famoso por hits como Cosas buenas, Felicidad y Verde, amarillo y rojo, entre muchos otros clásicos, Neira regresa a los estrenos luego del lanzamiento de sus últimas dos producciones Cover me (2018) y Cover me again (2021).

"De pronto esta herramienta (redes sociales) que es fabulosa para promocionar el trabajo de los músicos u otros artistas, es también usada por otras personas de manera superflua, banal o liviana, por decirlo de alguna manera. Yo hago una denuncia de esto y lo presento en esta canción", dijo el músico en Encendidos.

Nuevo álbum

Además de hacer un llamado de atención a la utilización tóxica de las redes sociales, la canción es el primer sencillo de su nuevo álbum El Reguero.

"Egos haciéndose propaganda a lo loco, gente ociosa odiando a todo aquel que esté impulsando alguna idea, otros tantos presumiendo o personas fingiendo estilos de vida que simplemente no tienen es el mensaje de esta canción", señala Quique, agregando que el aporte de esas conductas es nulo, por más que se pretenda hacer creer lo contrario.

El Reguero estará disponible en los próximos meses a través de las plataformas digitales. "Cada una de las composiciones es una historia escrita en pandemia y adquirió un sentido especial considerando el histórico momento vivido por la humanidad", agregó.