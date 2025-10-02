ENHYPEN y Le Sserafim sorprenden en Santos Bravos: así vivieron los concursantes el encuentro K-pop

El K-pop se cruza con el talento latino en el reality show Santos Bravos, donde los grupos surcoreanos ENHYPEN y Le Sserafim han protagonizado momentos clave junto a los concursantes, incluyendo el peruano Alejandro Aramburú.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A través de las redes sociales oficiales del nuevo reality de HYBE Latin America Santos Bravos, los fanáticos fueron testigos de una colaboración inesperada. Los íconos del K-pop ENHYPEN y Le Sserafim tuvieron interacciones especiales con los participantes del reality show, consolidando un puente cultural entre Corea del Sur y América Latina.

Entre los miembros del colectivo destaca Alejandro Aramburú, quien ha brillado como uno de los protagonistas de esta experiencia, mostrando su talento en la interpretación de baile y canto.

¿Cómo fue la participación de ENHYPEN en Santos Bravos?

La interacción de ENHYPEN se dio durante el episodio 7, titulado “K-POP”, donde los integrantes del grupo realizaron una video reacción exclusiva a la performance grupal de los concursantes: la intensa coreografía de “Bad Desire”.

La reacción fue compartida en redes sociales y plataformas como Weverse, generando una ola de comentarios positivos por parte de los fans, que celebraron este acercamiento entre los idols y los nuevos talentos latinos.

Le Sserafim y su conexión con los concursantes del reality

Por su parte, Le Sserafim tuvo una interacción diferente, pero igual de emocionante. El pasado martes 23 de septiembre, los concursantes asistieron a su concierto en la Arena CDMX en Ciudad de México.

Además del show, tuvieron la oportunidad de conocer a las integrantes del grupo y colaborar en videos especiales que fueron difundidos en redes sociales. Si bien aún no se confirma su aparición en los próximos capítulos, los fans ya están especulando una posible participación más directa.

HYBE, el puente entre culturas

Tanto ENHYPEN como Le Sserafim forman parte de HYBE Labels, a través de sus respectivas subsidiarias: BELIFT LAB y Source Music. Esta conexión interna dentro de HYBE ha facilitado la colaboración con HYBE Latin America, productora de Santos Bravos, permitiendo que las interacciones entre los artistas de K-pop y los concursantes del reality sucedan de forma orgánica y estratégica.

Una oportunidad única para los talentos latinos

Santos Bravos se posiciona como un proyecto que trasciende lo regional y busca consolidar una plataforma artística de nivel global. Para los concursantes, estas interacciones con artistas de talla mundial significan una oportunidad invaluable para aprender, motivarse y llevar sus habilidades de canto y danza a otro nivel.

Alejandro Aramburú, al igual que sus compañeros, se convierte en un símbolo de esta nueva ola de talento latino que está siendo reconocida más allá de las fronteras.

Nuevo episodio todos los jueves

El esperado octavo episodio se estrenará este jueves 2 de octubre a través del canal oficial de YouTube de Santos Bravos, donde ya están disponibles todos los capítulos anteriores. Los fanáticos podrán seguir esta nueva entrega en los siguientes horarios: 18:00 horas en México, 19:00 en Perú, Colombia y Ecuador, 20:00 en Chile, Bolivia, Venezuela y Puerto Rico, y 21:00 en Argentina, Uruguay y Paraguay.