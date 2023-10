Luis Miguel postergó concierto en EE.UU. para asistir a la boda de su hija, Michelle Salas

¡Llegó el gran día! Este fin de semana, Michelle Salas se convertirá en esposa del empresario Danilo Díaz. La cita será en La Toscana, en Italia, y, para esta fecha especial, quien es el invitado de lujo es el cantante Luis Miguel.

De acuerdo con la revista ¡Hola!, el intérprete de La incondicional postergó el concierto que tenía programado para el 15 de octubre en Tampa (EE.UU.) ,algo que no había ocurrido hasta ahora, ni siquiera en medio de sus problemas de salud durante su paso por Chile; para poder asistir a la boda de su primera hija, fruto de su relación con Stephanie Salas.

Cabe resaltar que los looks de la novia son su secreto mejor guardado y, por ello, Michelle no ha querido desvelar muchos detalles sobre los vestidos que lucirá en este momento tan memorable.

Además, se destacó el nivel de secreto que rodea la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz, desde la selección de invitados hasta las medidas de seguridad tomadas en el proceso de envío de invitaciones. Para el evento del domingo, un ‘brunch’, se solicitó que las mujeres opten por vestimenta ligera con colores pasteles, manteniendo un estilo sutil y elegante.

¿Quiénes asistieron a la boda de Michelle Salas?

Entre los invitados, se encuentran el actor mexicano Humberto Zurita, actual pareja de Stephanie Salas, y sus hijos, Sebastián y Emiliano Zurita. Tanto Zurita como Salas han compartido su llegada a Italia en las redes sociales, donde se llevará a cabo la ceremonia.

El desfile de celebridades no termina aquí, ya que Paloma Cuevas, la actual pareja de Luis Miguel, también formará parte de la ceremonia. Sin embargo, se desconoce si asistirán la actriz Aracely Arámbula y sus hijos, quienes son medios hermanos de Michelle.

No obstante, no todas las integrantes de la familia Pinal fueron invitadas a la boda. Alejandra Guzmán, tía de la novia, ha revelado que no recibió una invitación, y todo apunta a que esto se debe a los problemas familiares que mantiene con su hermana Sylvia Pasquel.

Asimismo, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y tía de Michelle, tampoco estará presente debido a su distanciamiento de la familia y sus controvertidas declaraciones en contra de Salas, a quien acusó de, supuestamente, haberle sustraído dinero de Silvia Pinal.