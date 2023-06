Farruko emociona a fanáticos con su nuevo sencillo de música cristiana 'Pasa_je_ro'

¡Está de vuelta! Farruko reaparece con su nuevo sencillo de música cristiana ‘Pasa_je_ro’. El cantante puertorriqueño lanzó el videoclip de la canción en YouTube el último 15 de junio, así como en todas sus plataformas digitales. El registro audiovisual ya cuenta con más de 3 millones 500 mil vistas, 64 mil me gustas y 2,467 comentarios hasta la fecha.

“Si mañana muero, yo nada me llevo. Todo es pasajero, disfrutar yo quiero”, expresa la letra de la nueva canción de Farruko en honor a dios y la espiritualidad. El mismo Carlos Reyes (Farruko) aparece, en el video de 4 minutos y 28 segundos, vestido con un traje blanco acompañado de un coro dentro un “paraíso” luego una escena donde perdió la vida tras un accidente de auto.

Farruko, conocido primero por sus éxitos del reguetón junto a otros artistas del género urbano como Daddy Yankee, Arcángel y De la Ghetto, hizo esta canción para sus seguidores con el objetivo de que reflexionen sobre la vida y no se queden con los objetos materiales.

Según informó CNN, ‘Pasa_je_ro’ es la primera canción del cantante puertorriqueño bajo su propio sello dentro del álbum Carbón Amor. Esto, luego de ganar varios premios con su canción ‘Nazareno’ que lo ayudó a su conversión para la música cristiana.

Farruko lanza video en Youtube de su nueva canción 'Pasa_je_ro' y tiene buena aceptación entre sus seguidores. | Fuente: Instagram (farruko)

Farruko ganó dos premios en evento Tu Música Urbano

Farruko recibió dos galardones en los Premios Tu Música Urbano realizado en Puerto Rico el último jueves 15 de junio. El reconocimiento de Farruko fue las categorías: Top Artista Cristiano Espiritual y Top Canción Cristiana Espiritual, por su tema Nazareno.

“Gracias Premios Tu Música Urbano por darme el espacio en la plataforma para expresarme y a través de mi arte, que es la música, honrar a dios ya la misma vez llevar un mensaje distinto real no muchas plataformas grandes como las de ustedes le dan foto a la comunidad cristiana”, escribió el compositor urbano en su cuenta de Instagram.

Farruko se convirtió al género de música cristiana y pidió perdón

Es así como Farruko viene buscando nuevas audiencias luego de proclamar su conversión religiosa y pedir perdón por las letras de sus primeras canciones de rap y reguetón.

En efecto, fue el 2022 durante un concierto en la FTX Arena de Miami, que el intérprete de Pepas y La Tóxica decidió dar una predicación que despertó controversia entre los asistentes. “Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones (…) No me siento orgulloso de eso”, dijo Farruko dando a conocer su decisión.