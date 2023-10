Coldplay contrademanda a su exagente Dave Holmes por 17 millones de euros

Después de más de dos décadas como manager de Coldplay, Dave Holmes fue despedido el año pasado y ahora está buscando que le paguen las comisiones que asegura que se le deben. Sin embargo, la banda británica ha contraatacado, alegando daños y perjuicios y culpándolo de sobrecostos innecesarios en su gira.

En agosto, Holmes, quien fue el representante de la banda desde 2005 hasta 2022, presentó una demanda contra la famosa banda británica, exigiendo 10 millones de libras (equivalentes a 12 millones de dólares) en comisiones no pagadas. Ahora, Coldplay ha respondido con una contrademanda.

La banda liderada por Chris Martin ha rechazado la solicitud de Holmes y está reclamando 14 millones de libras (alrededor de 17 millones de dólares) en daños, según documentos a los que el diario inglés The Times ha tenido acceso.

El grupo detrás de éxitos como The scientist, A sky full of stars y Viva la vida argumenta que el agente permitió que los costos de su gira se dispararan, entre otras cuestiones.

De acuerdo al medio inglés, Holmes reclama el pago de comisiones por dos álbumes que aún no se han publicado, pero que él ayudó a organizar antes de que no le renovaran el contrato en 2023.

¿Qué dice la defensa de Dave Holmes?

Los abogados de Dave Holmes afirman que la banda recibió un anticipo de 35 millones de libras (cerca de 43 millones de dólares) por su décimo álbum y 30 millones (36 millones de dólares) por los álbumes undécimo y duodécimo.

Holmes sostiene que desempeñó un papel clave en la gestión de las sesiones de grabación, la limpieza de muestras y en el contacto con el productor Max Martin. Por lo tanto, está pidiendo al tribunal que valide un contrato que abarca los álbumes décimo y undécimo, y autorice el pago de las comisiones correspondientes.

¿Cuál es la respuesta de Coldplay?

En su demanda, Coldplay alega que Holmes aprovechó su relación con la banda para obtener préstamos por un total de 30 millones de dólares de los promotores de conciertos Live Nation.

Según indican los músicos, "Por lo que sabemos, el señor Holmes usó dinero obtenido mediante los acuerdos de préstamo para financiar una empresa de desarrollo inmobiliario en o alrededor de Vancouver, en Canadá".

El grupo sostiene que esta deuda podría haber afectado la capacidad de Holmes para negociar términos favorables para su actual gira Music of the spheres y lo acusa de no supervisar adecuadamente los costos y el presupuesto de la misma, comprando material innecesario o inutilizable.

Coldplay y su antiguo representante se enfrentan en los tribunales británicosFuente: Instagram/Coldplay

El exrepresentante de Coldplay exige 12 millones de dólares en comisiones no pagadasFuente: Instagram/Coldplay