Camila Cabello, J Balvin y Ricky Martin fueron los elegidos para abrir la ceremonia de los Grammy 2019. Junto a ellos el rapero Young Thug y la leyenda del jazz Arturo Sandoval también serán parte del show de inicio de la gala. Martin regresa a una presentación de los Grammy después de 20 años de la legendaria presentación de "We are here to stay". Los artistas interpretaron un mix de "Havana" (tema de Cabello) y "Mi gente" (de J Balvin).

Los Grammy 2019 tienen al rap como protagonista gracias a las numerosas nominaciones del estadounidense Kendrick Lamar y el canadiense Drake quienes son los grandes favoritos para triunfar en la edición 61 de los Grammy Awards. En el lado latino Cardi B y J Balvin, son los principales representantes.

LOS FAVORITOS

Cardi B busca el premio a mejor grabación por "I Like It", el seductor tema que unió a esta rapera del Bronx con sus raíces latinas (su padre es boricua y su madre trinitaria), y que grabó junto al puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano J Balvin.

Por otro lado, Chloe x Halle, Luke Combs, Greta Van Fleet, H.E.R., Dua Lipa, Margo Price, Bebe Rexha y Jorja Smith se disputarán el Grammy a Mejor Nuevo Artista, un apartado en el que seis de los ocho contendientes son mujeres.