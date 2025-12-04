Guns N' Roses estrenó dos nuevas canciones: así suenan 'Nothin' y 'Atlas'

Guns N' Roses lanzó este jueves, 4 de diciembre, dos nuevas canciones, tituladas Nothin' y Atlas, trabajos individuales que se suman a los singles estrenados por la banda estadounidense en los últimos años.

Estos temas tienen su origen en las sesiones de grabación del disco Chinese Democracy (2008), pero fueron grabados y producidos por la actual alineación de Guns N' Roses.

“¡Nothin' y Atlas ya están disponibles! Antes de la gira mundial de 2026, escucha nuestros primeros lanzamientos musicales en más de dos años”, resaltó la agrupación en sus redes sociales oficiales.

Así suenan Nothin' y Atlas, lo nuevo de Guns N' Roses:



Estos temas fueron anunciados originalmente para el pasado 2 de diciembre, pero su estreno se postergó un par de días, debido a motivos no revelados.

La actualidad de Guns N' Roses

Guns N' Roses no lanza un nuevo disco desde 2008, cuando se estrenó Chinese Democracy. En los últimos años, la banda ha editado varios singles inéditos, pero cuyo origen se remonta precisamente a las sesiones de grabación de este controvertido disco, que no contaba con los miembros originales de la agrupación.

La banda norteamericana emprenderá en 2026 una nueva gira mundial, con fechas a partir de marzo próximo. De momento, se tienen confirmadas presentaciones en México, Brasil, Estados Unidos y Europa.

Estos conciertos fueron anunciados apenas concluida la gira mundial del 2025, que incluyó una fecha en Lima-Perú, el pasado 5 de noviembre.

