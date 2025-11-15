¿Poison saldrá de gira en 2026 por su 40 aniversario? Esto dijo Rikki Rockett

Si bien Poison fue fundado oficialmente en 1983, fue recién en 1986 cuando la reconocida banda de glam metal editó su primer álbum: el exitoso Look What the Cat Dragged In.

En 2026, se cumplirán 40 años del disco debut de Poison, por lo que los fanáticos están a la expectativa de una gira mundial para celebrar este aniversario.

Y es que la agrupación estadounidense se ha mantenido en una prolongada pausa desde septiembre de 2022, cuando culminó su gira The Stadium Tour, con la que recorrió Norteamérica junto con Mötley Crüe y Def Leppard.

La actualidad de Poison

Esta semana, en entrevista con el podcast Talkin' Bout Rock; el baterista de Poison Rikki Rockett aseguró que mantiene comunicación con algunos integrantes de la banda.

“Hablo con C.C. (DeVille, guitarrista de la banda) todo el tiempo, al menos una o dos veces por semana. Su madre y la mía eran muy amigas. Mi madre falleció y su madre está pasando un mal momento, y eso nos mantiene cerca”, refirió.

“Con Bobby (Dall, bajista) hablo menos, está muy metido en sí mismo hoy en día, pero me parece perfecto. A Bobby no le gusta mucho hablar de negocios y a veces no coge el teléfono”, añadió.

Sin embargo, admitió que no mantiene contacto con Bret Michaels, vocalista de la banda. “Bret y yo no hablamos, desgraciadamente. Es una pena, sinceramente”, se sinceró.



¿Poison saldrá de gira en 2026 por su 40 aniversario?

Sobre la esperada gira por los 40 años de Poison, Rikki Rockett apuntó a Bret Michaels como principal escollo para su realización.

“Respecto a la gira, voy a dejar las cosas claras: en este momento, no hay nada cerrado para hacer una gira de 40 aniversario en 2026. Lo dije hace meses cuando nos presentaron un contrato de (la promotora) Live Nation para girar”, indicó.

“C.C., Bobby y yo accedimos, nos parecía fantástico y el dinero estaba muy bien. Pero luego Brett lo revisó y no ha dado su aprobación a nada. Así que, literalmente, esa es la situación”, sentenció.

Poison, una de las bandas más exitosas y representativas de la movida glam metal de los años ochenta, se encuentra en pausa, alejada tanto de los escenarios como de las salas de grabación.

La agrupación no solo no sale de gira en más de tres años, sino que no ha sacado música nueva en más de dos décadas. Su última producción con material inédito fue el Hollyweird, de 2002; ya en, en 2007, la banda editó el disco Poison'd!, con covers de canciones de otros artistas.

