Ariana Grande demostró que, desde pequeña, ha tenido un talento musical. | Fuente: Archivo

Ariana Grande compartió con sus fans un tierno recuerdo de su niñez. A través de su cuenta de Instagram, ella subió un par de videos donde demuestra que, desde niña, tenía talento para el canto.

En la publicación, en blanco y negro, se ve a la pequeña Ariana en un auto acompañada por su madre y otros familiares. Ella interpreta la canción "The Reason" de Celine Dion. Como se sabe, la intérprete de "Thank U, Next" es una gran fan de la cantante canadiense. Ahora descubrimos que la seguía desde chica.

En otro video, Ariana Grande y su madre, Joan Grande, cantan "Tell Him", el famoso dueto de Dion y Barbra Streisand. Un momento divertido llegó cuando la ganadora del Billboard Women in Music insistía en hacer la voz de Barbra. "Todavía cantamos esto", comentó en su Instagram.



Los fans de la artista han quedado encantados con los videos que suman más de 9 millones de reproducciones.

Ariana Grande compartió un video de pequeña cantando. | Fuente: Instagram

Ariana Grande canta con su madre. | Fuente: Instagram

EL VIDEO MÁS VISTO EN YOUTUBE

La canción “Thank U, Next”, de Ariana Grande, se convirtió en el video más visto de YouTube en solo 24 horas. En un día, alcanzó los 50 millones de visualizaciones y superó a la canción “Idol” del grupo coreano BTS, que había conseguido 45 millones de reproducciones. Actualmente supera las 200 millones de visualizaciones.

El tema, que se lanzó a inicios de diciembre, formará parte de su nuevo disco. También causó furor en Spotify, donde superó los 100 millones de reproducciones en la plataforma.