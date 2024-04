Bruce Dickinson, líder de Iron Maiden, enfurece por fumadores durante concierto [VIDEO]

Durante su presentación en el Opera Hall de Brasil el pasado 27 de abril, Bruce Dickinson, el líder de Iron Maiden, se vio envuelto en un nuevo incidente con sus seguidores. Esta vez, fue el humo de un cigarrillo lo que generó un impasse durante su espectáculo.

A medida que el concierto avanzaba, el artista comenzó a toser afectado por el olor presente en el ambiente. En un video compartido en redes sociales, se puede ver a Bruce ofreciendo disculpas por las interrupciones y responsabilizando a los fumadores por su malestar.

De inmediato, el cantante invitó a aquellos que estaban fumando a salir del recinto.

"Me disculpo por toser. Algunos de ustedes, malditos, están fumando, ¿ok? No puedo cantar si van a fumar, yo estoy tosiendo, mi esposa está ahí atrás tosiendo. Es asqueroso. Pero si quieren ser asquerosos, háganlo afuera. Mi garganta tiene trabajo que hacer. Pagaron un buen dinero para escucharme cantar, no para toser", manifestó.

Promotores aclaran lo sucedido

Según el portal The Metal Circus, basándose en la información que ofreció la promotora MCA Concerts, el humo fue causado por la explosión accidental de un cigarrillo electrónico. Este hecho dispersó una sustancia química que generó síntomas similares a los del gas pimienta, causando irritación en la garganta a varios presentes, incluido el propio Dickinson.

No obstante un equipo médico dijo que los tratados no presentaron síntomas característicos del gas pimienta, como escozor ocular o desorientación.

"Dickinson no fue afectado directamente por la explosión del vapeador, sino otro miembro de su banda cuyo nombre no fue revelado", indica el informe.

El artista ha protagonizado más de un enfrentamiento con fans y personal de seguridad en conciertos de Iron Maiden. Hace menos de dos años, durante un concierto en Atenas, Grecia, el 16 de julio de 2022, Dickinson insultó a un fan por encender una bengala mientras la banda interpretaba The number of the beast en el Estadio Olímpico.

Bruce Dickinson contra los que graban conciertos

Hace unos meses, Bruce Dickinson cuestionó duramente a las personas que acuden a los conciertos para "grabar todo en sus teléfonos", en vez de disfrutar el espectáculo.

En una entrevista a la emisora brasileña Kiss FM, el cantante hizo esta crítica, al comentar la experiencia vivida durante el pasado festival Power Trip, realizado en octubre de 2023.

El artista contó que en el concierto que ofreció Iron Maiden en aquel festival pudo ver en primera fila a personas que se pasaron todo el concierto grabando con sus celulares, a las que no dudó en calificar como “poseras”.

“Creo que para nosotros fue raro porque, debido a que las entradas eran muy caras, la gente que debía estar en las primeras filas estaba atrás. Los que estaban en la parte frontal eran como gente rica que quería grabar todo en sus teléfonos, mientras que los chicos para los que quieres tocar estaban atrás. Eso fue una mier...”, comentó.

“No fue nuestro festival, ni nuestra organización; pero el próximo año vamos a volver a Estados Unidos con nuestra propia gira y la gente que esté delante será la gente que merece estar ahí, los fans de verdad. Que vayan los auténticos fans del rock and roll, no un montón de poseros que quieren estar delante, que digan ‘Pagué 3 000 dólares por mi entrada, mírenme’, agregó.



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis