David Gilmour no descarta la idea de traer de regreso a Pink Floyd con un concierto de hologramas

David Gilmour, guitarrista y vocalista de Pink Floyd, no descartó la idea de que se haga un espectáculo con hologramas de los miembros de la icónica banda de rock progresivo, similar al reciente proyecto de ABBA con Voyage.

Precisamente, el músico pudo asistir al espectáculo de la agrupación sueca y compartió sus impresiones al respecto en una reciente entrevista con Uncut.

"Si eres un fan decidido de ABBA, puede que te guste. A mí me parecieron bien las imágenes, pero nunca me convencerían de que eran reales", comentó. "Si estás en la parte del mosh pit (pogo) y todo eso sucede, probablemente sea genial".

¿Pink Floyd en hologramas?

La posibilidad de que Pink Floyd emprenda esta práctica surgió después de que se le preguntara a David Gilmour si creía que era factible reunir a la banda a través de la tecnología.

Sin embargo, el músico aclaró que esta propuesta sería viable siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones "muy, muy difíciles y onerosas".

"Si alguien viniera con todo el dinero y todas las ideas brillantes, y luego, una vez aceptadas una serie de condiciones muy, muy difíciles y onerosas, yo diría: 'Sí, de acuerdo'", sostuvo.

En caso de que esta idea se concrete, Pink Floyd se uniría a otras bandas como KISS, que ya han incursionado en esta dinámica tecnológica en vivo.

David Gilmour anuncia nuevo álbum tras nueve años



David Gilmour anunció el lanzamiento de su nuevo álbum Luck and Strange. Fue mediante sus redes sociales que el también guitarrista y compositor compartió un breve video donde habla de su quinto álbum como solista, cuyo lanzamineto está programado para el próximo 6 de setiembre.

Su primer álbum en solitario fue lanzado en 1978 con el título David Gilmour. Luego, en 1984, decidió lanzar al mercado su segundo álbum About Face.

Después de más de 20 años, el recordado compositor decidió sacar el 2006 su tercer álbum On an-Island. Posteriormente, el 2015, lanzó su cuarto álbum Rattle That Lock.

Luck and Strange incluirá nueve temas donde ocho de ellos serán originales y uno es una versión de Between Two Points de The Montgolfier Brothers. El álbum fue grabado en Brighton y Londres durante un período de cinco meses.

