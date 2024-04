'Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story': aciertos y falencias del documental por los 40 años de la banda [RESEÑA]

En octubre del 2019, Bon Jovi cerró en Perú su gira This House Is Not For Sale, con un concierto agridulce, en el que repasó parte de su extensa discografía -dejando fuera del setlist varios temas clásicos- y en el que Jon Bon Jovi -cantante y líder de la banda- mostró una preocupante falta de voz. Este servidor estuvo aquella noche en el Estadio Nacional (pueden leer mi crónica aquí) y fue triste ver cómo el cantante se esforzaba infructuosamente por llegar a las notas altas, mientras que en otros pasajes simplemente dejaba que fueran sus compañeros los que llenaran sus silencios.

La pérdida de voz es precisamente el hilo conductor de Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, una docuserie de cuatro capítulos y más de cinco horas de duración, en la que Jon confiesa su mayor temor: estropear su legado.

La docuserie, disponible desde el pasado fin de semana en Star+ (en Latinoamérica), arranca contando los acontecimientos de inicios del 2022, cuando la banda se preparaba para dar una serie de conciertos en Estados Unidos, para promocionar su disco 2020, producción que se estrenó durante la pandemia de la COVID-19. Jon ya es consciente de que su voz se está apagando y hace de todo para seguir adelante con los recitales: masajes, láseres a las cuerdas vocales, clases de canto, etc.

A la par, la docuserie narra los orígenes de la banda, desde la perspectiva de Jon. Siempre desde la perspectiva de Jon. Y es que toda la producción gira en torno al cantante, quien cuenta cómo formó una banda de covers hasta que decidió apostarlo todo por su sueño de ser estrella de rock. También aparecen los demás integrantes de la banda, pero siempre como actores de reparto, para reafirmar lo antes dicho por Jon o para aportar alguna anécdota que complemente lo ya expresado por el cantante.

Esta tal vez sea la mayor falencia de Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story. Jon es el sempiterno protagonista, dejando muy relegados a los demás integrantes de la banda; lo cual estaría bien si fuera un documental sobre Jon, pero estamos ante una producción estrenada por los cuarenta años de la banda.

No se puede negar la relevancia de Jon en el éxito de Bon Jovi. Pero creo que Richie Sambora, David Bryan, Tico Torres y el tristemente fallecido Alec John Such merecían más protagonismo y exposición en la docuserie. Esto sin mencionar a los miembros que llegaron con los años, como Hugh McDonald y Phil X. Salvo puntuales excepciones, no llegamos a conocer a profundidad a estos artistas, que definitivamente forman parte de la historia de Bon Jovi.



El legado de Bon Jovi

Destaco sobremanera la sinceridad de Jon Bon Jovi en expresar sus sentimientos respecto a su pérdida de voz, a la idea de retirarse de la música por temor a estropear su legado. “No seré el Elvis gordo”, dice con voz quebrada en un pasaje del documental.

Es triste ver la frustración de un artista que no quiere parar, pero al que el cuerpo simplemente no le da. Se puede decir que Thank You, Goodnight humaniza a la estrella de rock, al que muchos creemos impermeable a las críticas y con la vida resuelta. Hay mucho detrás del personaje público, y esta docuserie lo saca a la luz.

Sin embargo, el legado de Bon Jovi no solo está en Jon; sino en sus demás integrantes, en sus canciones, en su historia y en lo que significó la banda para la industria musical. Y aquí la docuserie tambalea, contándonos muy por encima lo que pasó detrás de muchas de las producciones más relevantes de la agrupación.

Se le da el tiempo debido a Slippery When Wet (1986) y a New Jersey (1988), los discos que lanzaron al estrellato a la banda (me sorprendió enterarme que Jon no le tenía fe a Livin' on a Prayer, que terminó siendo un himno de Bon Jovi); pero de ahí no se vuelve a tener este tratamiento con los demás álbumes. Bon Jovi es una de las pocas bandas ochenteras que sobrevivió al grunge, pero no se habla a profundidad del cambio de estilo que se vio en Keep the Faith (1992), y que le permitió a la banda abrirse paso en los cambiantes años noventa.

Casi ni se menciona a These Days (1995) -mi disco favorito de Bon Jovi-, que también significó un nuevo cambio musical en la banda antes de un prolongado parón. Acá se obvian muchos detalles interesantes en la historia de Bon Jovi, como el frustrado lanzamiento del disco Sex Sells (del que queda evidencia en el videoclip de la canción Real Life, que la banda hizo para la película EDtv). ¿Qué pasó con esa producción y cómo así se convirtió en Crush (2000)? Me hubiera gustado que el documental lo cuente.

Y es que la historia de Bon Jovi es muy rica. El documental también podría haber abordado el (exitoso) acercamiento de la banda con la música country o su desvinculación con Mercury Records, su disquera por más de tres décadas. Fue una separación no exenta de controversia, al punto que la banda editó Burning Bridges (2015) solo para cumplir compromisos contractuales. Son cosas que forman parte de la historia de banda y que lamentablemente no se ven en Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story.

Conclusión:

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story es una buena docuserie; que muestra a Jon, cantante, líder y fundador de la banda, al desnudo, sin filtros, con una sinceridad que es de apreciar. Lamentablemente, no es un producto redondo, ya que no se cuenta la historia de Bon Jovi -la banda- con el mimo que merece una agrupación de este calibre. Pese a las críticas contra la banda (muchas válidas, otras no), no se puede negar la relevancia de Bon Jovi en industria musical ni el legado que dejará. Y es precisamente por ello que la banda merecía que se cuente en este documental mucho más de su historia, de sus miembros, de todos lo que empujaron el coche durante estas cuatro décadas.