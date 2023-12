Joan Manuel Serrat cumple 80 años: una vida de música, poesía y resistencia

Corría 1968 cuando la Televisión Española se encontraba en la búsqueda del artista nacional que representaría al país en el Festival de Eurovisión de aquel año. Fue entonces cuando la discográfica local Zafiro envió tres canciones de distintos artistas. Uno de ellos era Joan Manuel Serrat, quien resultó elegido.

No obstante, el cantautor -que formaba parte de la llamada Nova Cançó Catalana- indicó que participaría con la condición de que se le permita cantar en la lengua de su padre, el catalán. Aunque la discográfica propuso que solo una parte de la canción fuera en ese idioma y el resto en español, Serrat se negó, por lo que se tuvo que elegir otra opción, la cantante y actriz Massiel.

"Hubiera sido una muestra al mundo de que en España se respetaba su diversidad cultural, siendo mentira que la respetaba, pero hubiera sido de un gobierno inteligente", dijo sobre ese episodio en una entrevista con TVE del 2015.

Aquella anécdota de inicios de su carrera, para cualquier otro artista se hubiera tratado de una "oportunidad perdida", ya que Eurovisión era sinónimo de encumbramiento en esos años. Pero para Joan Manuel Serrat solo era una pequeña muestra de la impronta que marcaría más de medio siglo de actividad artística: no solo se trata de música o éxito, sino de manifestarse. Hoy repasamos algunos hitos de esa carrera a propósito de los 80 años bien vividos de El noi del Poble-sec (o El niño de Pueblo Seco, su tierra natal).

Más allá de la música

Joan Manuel Serrat Teresa nació el 27 de diciembre de 1943 en Barcelona, en el seno de una familia obrera. Su niñez la pasó en Cataluña, lugar que inspiraría varias de las canciones de su repertorio. Sin embargo, su formación académica no se inclinó hacia la actividad artística, sino a la laboral: terminó el bachillerato titulándose como tornero fresador, mientras tocaba la guitarra como aficionado.

A los 20 años, se presentó en el programa Radioscope de Radio Barcelona, donde interpretó sus primeras canciones. El conductor del espacio se quedó impresionado con el talento de Joan Manuel, por lo que le propuso presentarse en público en primera vez.

Luego de ello, entró a formar parte del Els Setze Jutges, un grupo de cantantes españoles que cantaban en catalán y reivindicaban esa lengua en plena dictadura franquista, caracterizada por su férrea represión a la cultura catalana.

Joan Manuel Serrat al inicio de su carrera | Fuente: Pinterest

En 1965, Serrat publicó sus primeros trabajos discográficos, la mayoría íntegramente en catalán. No fue hasta 1968 en que el artista lanzó sus primeros discos en español, lo cual mereció las críticas de algunos de sus seguidores que lo consideraron traidor a la causa catalana. Joan Manuel se defendía indicando que el español era la lengua de su madre, natural de Zaragoza.

Su fama traspasó las fronteras del Atlántico y llegó hasta Latinoamérica con sus discos de 1969 "La Paloma" y "Dedicado a Antonio Machado, poeta", este último censurado por el régimen, ya que era todo un manifiesto de memoria del aquel poeta, invisibilizado por el franquismo. En 1970, Serrat participa por primera vez en el Festival de la Canción de Viña del Mar en Chile.

Pese a su creciente fama, sus siguientes trabajos también serían objeto de la censura local, que lo tenía vetado en las radios y la televisión. Fue durante uno de sus exilios en México en que termina de dar forma a uno de sus discos más imprescindibles: Mediterráneo (1971), álbum cuya canción homónima fue elegida en 2019 como la mejor canción jamás cantada de España.

"Estaba en México, llevaba semanas en el interior. Soñaba, literalmente con (el mar). Agarré el coche y me fui a un lago, aunque sólo fuera por hacerme a la idea del mar que yo añoraba", indicó Serrat para El País respecto a la composición del tema.

Sin embargo, el punto de quiebre total con la dictadura franquista llegó en 1975, cuando Serrat se pronunció en contra de los fusilamientos de cinco militantes contra el régimen, lo que ocasiona que se le abra un proceso por injurias al jefe de Estado español y se emita una orden de captura en su contra. Ante ello, se exilia en México donde permanece con el apoyo económico de Camilo Sesto. Serrat recuerda ese periodo como el más duro de su vida, pues no sabía si retornaría a su tierra natal. Sin embargo, nunca se arrepintió de sus declaraciones.

"Pasar miedo es algo jodido, pero pasar vergüenza es algo mucho peor", indicó en una entrevista del 2022 sobre aquellos días.

Pero no fue solo la dictadura franquista la que censuró al cantautor. En 1988, el régimen de Augusto Pinochet no permitió que Serrat entre a Chile, justo en los días previos del histórico plebiscito en el que ganó el No.

Cuando el avión del barcelonés aterrizó en Santiago, agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) salieron a su paso indicándole que no podía entrar a suelo chileno. "No puede entrar, eso es todo", le dijeron como toda respuesta.

No obstante, Serrat estaba vetado desde 1983, cuando sus canciones se habían convertido en himnos de la resistencia contra la dictadura. Más aún cuando en 1988, apareció en la franja publicitaria por el No.

La dictadura de Pinochet prohibió el ingreso de Serrat a Chile en el 88Fuente: Pinterest

En la mira de la dictadura de Videla

En 1969, Serrat llegó por primera vez a Argentina y se presentó en el programa Sábados Circulares. A partir de ahí, inició una relación inquebrantable entre su música y ese país, comunión que se intensificó en la resistencia contra la dictadura militar de Rafael Videla, en que sus temas quedaron prohibidos.

Sin embargo, no solo fue la censura a su música lo que implicó al artista, sino un seguimiento en propio suelo español por parte de los militares argentinos. Según un reportaje del 2016 del medio argentino Público, la Junta Militar montó una operación de espionaje que tenía su base en la embajada en Madrid. Desde ahí, se ordenó la vigilancia y seguimiento de acusados de brindar apoyo a exiliados argentinos o a la causa de la resistencia. Uno de ellos fue Joan Manuel Serrat.

Según el relato de Juan Gasparini, un sobreviviente de la ESMA refugiado en Europa, los oficiales de Inteligencia argentinos le enseñaron “fotografías del cantante español tomadas en la calle o conversando con otras personas en lugares públicos de España, para intimidarlo y amenazarlo sobre las posibilidades represivas de la dictadura que desbordaban las fronteras de la Argentina”.

Con todo ello, entre los detenidos en dicho centro de tortura la canción "Para la libertad" de Serrat era un himno de esperanza en medio de su encierro, por lo que la entonaban a gritos como señal de protesta ante los militares. Justamente, dicho tema fue interpretado por Serrat en el 2004 en lo que fue la ESMA, delante de madres de desaparecidos, sobrevivientes y colectivos ciudadanos.

Despedida de los escenarios

En noviembre del 2022, Joan Manuel Serrat se presentó por última vez en el Perú en el marco de su gira de despedida de los escenarios. Su último recital fue un mes después en Barcelona, donde inició su aventura artística en los 60, aunque el artista ha indicado que continuará dedicándose a la música.

"Yo pensaba que todo es muy frágil, somos muy frágiles, entonces pensé que antes de que me retire el tiempo, una pandemia o los espectadores, bueno... es que mejor me retiro solo, pero de los escenarios, no de la música ni de escribir. Retirarme a los 79 años no está mal, es una buena edad y creo que es una buena elección”, indicó al portal mexicano Milenio.



“Es una decisión guiada más por el sentimiento que por la razón. Empezó con el covid que nos alejó de los escenarios. Fueron dos años largos, duros, con grandes pérdidas, y con mucho tiempo de reflexión", agregó.

Sin duda, la de Serrat ha sido una vida intensa marcada por la urgencia de expresar aquello que urge desde el corazón, de manifestarse contra la injusticia y de dar voz a aquellos invisibilizados por las dictaduras, pero con la dignidad intacta para seguir de pie con uno de sus himnos atemporales en los labios. Lo suyo es el arte trascendiendo esa capa de asepsia que a veces se le impone (o autoimpone), para convertirse en una herramienta potente para creer en la utopía o en un reflejo social imposible de ignorar por su melodía cautivante.

Por eso y muchas razones más, felices 80 años, Joan Manuel.