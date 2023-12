Ni Mariah Carey ni Brenda Lee: 'Last Christmas', de George Michael, es la número uno en el Reino Unido

En vísperas de celebrar la Navidad, la famosa canción del dúo británico Wham!, Last Christmas, ha ocupado el primer puesto en la lista oficial de éxitos de Reino Unido, a 39 años de su lanzamiento.

Esta canción le ha ganado a grandes éxitos como All I Want For Christmas Is You, de Maria Carey; y You're Christmas To me, de Sam Ryder, según reveló The Official Charts Company.

Pese a que es una canción popular, Last Christmas fue compuesta por el fallecido cantante George Michael e interpretada junto a su colega y amigo Andrew Ridgeley en 1984. Aunque suena alegre y festiva, la canción esconde una historia melancólica sobre una ruptura, añadiendo un matiz emotivo a la temporada navideña.

En solo esta semana, los fanáticos del artista y del dúo reprodujeron la canción al menos unas 13,3 millones de veces, lo que la convierte en la canción más escuchada. "Es maravilloso y humillante haber llegado allí. La cima es un gran lugar para estar", comentó Ridgeley en conversación con la BBC.

Geroge Michael murió un 25 de diciembre

El cantante y compositor británico George Michael falleció en su hogar a los 53 años un 25 de diciembre de 2016.

"Con enorme tristeza podemos confirmar que nuestro querido hijo, hermano y amigo George ha fallecido pacíficamente en su hogar durante el periodo navideño", señaló una fuente, que pidió "privacidad y respeto" para la familia del artista.

Una ambulancia de la región Central Sur de Inglaterra acudió a una llamada en la localidad de Goring, en el condado de Oxfordshire, a la 1:42 de la tarde (hora local), un servicio que los medios británicos han relacionado con la muerte del cantante y que según la policía de Thames Valley no implicó ninguna circunstancia sospechosa.

Cabe recordar que en 2011, George Michael se vio obligado cancelar varios conciertos al ser ingresado por una neumonía que estuvo a punto de acabar con su vida.

Además, a principios de diciembre de ese año, se informó que el productor y compositor Naughty Boy estaba trabajando con Michael en un nuevo álbum musical. Michael, nacido en Londres y cuyo nombre real era Georgios Kyriacos Panayiotou, vendió más de 100 millones de álbumes durante una carrera musical de casi cuatro décadas.