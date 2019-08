Romance en el mundo del k-pop: Jihyo y Kang Daniel son pareja

Las estrellas de k-pop, Kang Daniel y Jihyo, confirmaron su romance. | Fuente: Instagram

El mundo del k-pop le acaba de dar la bienvenida a una nueva pareja: Jihyo (del grupo Twice) y Kang Daniel (exintegrante de Wanna One) mantienen una relación, confirmaron las agencias de JYP Entertainment y Konnect Entertainment.

Ambas empresas indicaron al portal Soompi que "actualmente se encuentran con intereses en común". JYP Entertainment sostuvo que "están juntos con buenos sentimientos".

La noticia sobre las estrellas de k-pop se convirtió en tendencia cuando el medio coreano Dispatch (conocida por sus fotos de paparazzis) publicara unas imágenes de Jihyo afuera de la casa de Kang Daniel. El romance entre los artistas había iniciado hace siete meses.

Según Dispatch, los cantantes se ven una vez a la semana y los integrantes de Twice tendrían conocimiento previo de la relación. Al parecer, fue otro famoso de la música coreana quien los presentó y, desde entonces, han apoyado sus respectivas carreras.

¿QUIÉNES SON JIHYO Y KANG DANIEL?

En el 2015, la cantante Jihyo, de 22 años, debutó en la banda Twice, conformado por nueve chicas y del que es líder. Actualmente, se encuentran de gira mundial. La artista también ha participado en más de una decena de programas de televisión. Destaca el 'reality' "Sixteen" del que nació Twice.

En tanto, Kang Daniel, de 22 años, se hizo conocido al ser parte del grupo de k-pop Wanna One. En este momento sigue una carrera como solista, tras el lanzamiento de su EP "Color on Me". En enero, entró a la lista de los Récord Guinness por haber conseguido 1 millón de seguidores en Instagram. Solo necesitó 11 horas y 36 minutos para convocar a tantos seguidores.

Por el momento, ninguno de los dos ha comentado sobre su relación, que ha conmocionado las redes sociales y a las fans del k-pop.